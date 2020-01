von Karin Steinebrunner

Das kleine Atelier von Barbara Kleinbub-Overhage im Herrischrieder Ortsteil Rütte ist vollständig mit Zuschauern gefüllt gewesen. Zwei Märchenerzählerinnen versetzten, begleitet von einer Geige, die Besucher in eine zauberhafte Welt. Bereits zum fünften Mal fand eine solche Märchenstunde statt und die Organisatorin möchte diese Veranstaltung einem breiteren Interessentenkreis öffnen, nicht zuletzt, um Menschen zu animieren, sich in diesem Rahmen ebenfalls einmal zu präsentieren.

Inge Ullrich, Geigerin Mathilde Lang und Elisabeth Radloff gestalteten einen märchenhaften Nachmittag im Atelier von Barbara Kleinbub-Overhage in Herrischried-Rütte – hier die Begrüßung der Hausherrin. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Eingerichtet hatte Barbara Kleinbub-Overhage den Raum ursprünglich 1996 als Webatelier für ihr eigenes Hobby. Auch Konzerte hat sie zusammen mit ihrem mittlerweile gestorbenen Ehemann, dem Cellisten Michael Overhage – ehemaliger Prüfer für das Lehrdiplom und Mitglied des Philharmonischen Orchesters Basel –, dort in einem eher privaten Rahmen mit geladenen Gästen ausgerichtet. Seit April des vergangenen Jahres nun werden in dem rund 45 Plätze umfassenden kleinen Saal in regelmäßigen Abständen Märchen für Erwachsene erzählt.

Inspiriert wurde die Herrischriederin zu ihrer Reihe durch die österreichische Märchenerzählerin Frau Wolle und durch die Bad Säckingerin Margit Grüning und deren Märchentage. „Ich lernte die beiden Frauen kennen und plötzlich entdeckte ich eine ganze Reihe von Märchenerzählerinnen, auch hier oben bei uns in der Gegend“, erinnert sie sich. Sie schwärmt von einer richtigen Erzählwerkstatt, bei der sich ganz unterschiedliche Erzähler bei ihr melden und sie organisiert dann die Veranstaltung dazu.

„Ich bin positiv überrascht, wie viele Märchenfreunde selbst bei dieser unsicheren Witterung hierher gefunden haben“, sagte Elisabeth Radloff, neben Inge Ullrich Erzählerin an diesem Nachmittag. Begleitet und umrahmt wurden die je zwei Märchen, die die beiden Frauen erzählen, von den zur jeweiligen Stimmung passenden Melodien der Geigerin Mathilde Lang.

Inge Ullrich begann. Mit warmer, Vertrauen einflößender Stimme erzählt sie die Geschichte von der Katze und der Maus mit gemeinsamem Haushalt, die für den Winter ein Fetttöpfchen in der Kirche hinter dem Altar verstecken. Die Katze nascht unter dem Vorwand, zu Gevatter gebeten worden zu sein, immer wieder von dem Töpfchen und als die Maus endlich dahinter kommt, wird auch sie noch aufgefressen.

Elisabeth Radloff löste sie ab mit der Geschichte von Frau Holle, die sich mit der Hilfe des Junkers Tod eine Alte von der Erde holen lässt, die ihre unansehnlichen Apfelbäume pflegen soll. Als Nächstes berichtete Inge Ullrich von dem Diener, der einen Bissen von einer weißen Schlange aus der geheimen Schüssel seines Königs nascht, daraufhin die Sprache der Tiere versteht, und für die Hilfe, die er den Tieren auf seiner Reise durch die Welt geleistet hat, Unterstützung bekommt bei den Aufgaben, die eine fremde Königstochter an ihre Freier stellt, sodass er diese schließlich zur Frau bekommt.

Mit einer ungewöhnlichen Erzählung aus Nordostsibirien mit vielen fantastischen Elementen, beinahe szenischer Umsetzung und von Geigerin Mathilde Lang eingeflochtenen musikalischen Kommentaren beschloss Elisabeth Radloff den Nachmittag. Darin schickt eine Großmutter ihre Enkelin fort, um das Glück zu finden. Ein weißer Hirsch hilft ihr dabei und verwandelt sich am Ende in einen schönen Jüngling und auch die Großmutter wird vor lauter Glück wieder jung. Die Anwesenden dankten für diesen stimmungsvollen und unterhaltsamen Nachmittag mit lang anhaltendem Applaus.