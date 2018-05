Herrischried Ein Händchen für Holz: Luis Mutter aus Rickenbach fertigt Maisenhardt-Joggele an

Der Holzbildhauer Luis Mutter fertigt Maisenhardt-Joggele. Die witzige Figur steht nun im Schaugarten der Gärtnerei Hof Berg-Garten. Zur Enthüllung kommen 300 Besucher.

Eine Enthüllung der witzigen Art fand am Pfingst-Montag im Schaugarten der Gärtnerei Hof Berg-Garten in Großherrischwand statt. Knapp 30 Besucher waren der Einladung zur Enthüllung der neuen Maisenhardt-Skulptur gefolgt.

Robert Schönfeldt, Gärtnermeister und Betreiber des Schaugartens, hieß die Gäste im umgestalteten Eingangsbereich willkommen. Bürgermeister Christoph Berger nahm entspannt auf der Gartenmauer Platz.

Nach einem Exkurs in die wechselvolle Geschichte des Schaugartens galt das Augenmerk der neuen Holz-Figur, die der Bildhauer Luis Mutter aus Rickenbach geschaffen hat. Aus wetterbeständiger Robinie hat er der Figur des Maisenhardt-Joggele aus dem Scheffel-Epos „Der Trompeter von Säckingen“ mithilfe von Kettensäge und Schnitzwerkzeug ein neues Gesicht geschenkt. Noch am Montag bekam die Mimik des Waldgeistes an Ort und Stelle den letzten Schliff. Gemeinsam mit Robert Schönfeldt enthüllte er die Figur nahe des Schaugarteneingangs. Hier neckt der Waldgeist die Besucher in Zukunft aus seinem buschigen Versteck heraus.

Im Schaugarten

Und wie könnte man den Waldgeist besser im Reigen der Hotzenwälder Originale im Schaugarten einführen, als mit Scheffels Originaltexten. Robert Schönfeldt, der sonst in Bad Säckingen auch den „Trompeter“ oder in Freiburg den „Henker“ gibt, lieh dem Waldgeist seine gewaltige Stimme im szenischen Dialog mit einer Weißtanne.

Ortsvorsteher Klaus Baumgartner ließ sich das Ereignis in seinem Ortsteil nicht entgehen und Nicola Vonhof, Geschäftsführerin der Tourismus GmbH Hotzenwald, nahm die kulturelle Bereicherung in der Region sichtlich amüsiert in Augenschein.

Das schöne Wetter lud geradezu dazu ein, dem Garten noch einen ausgiebigen Spaziergang zu widmen und den Nachmittag mit Gesprächen über Kunstwerke und Waldgeister ausklingen zu lassen. Und während sich der Maisenhardt-Joggele noch an seinen Gartenplatz gewöhnt, gibt es im Team des Schaugartens schon Pläne für weitere Veranstaltungen und Figuren, unter anderem mit Luis Mutter.

Der Künstler

Luis Mutter ist in seinem Element, wenn es um den Werkstoff Holz und das freie Gestalten geht. Auf seinen Spaziergängen im Hotzenwald oder durch Freiburger Alleen schaut ihm aus jedem Baumstumpf ein Gesicht entgegen, das danach ruft, herausgearbeitet zu werden. Als Bauingenieur bietet ihm die kreative Bildhauerei einen willkommenen Ausgleich zum Berufsalltag.

Nach Jahren des Suchens im Norden und in den Schweizer Alpen hat der 1983 in Willaringen geborene Luis Mutter seinen Platz in Freiburg gefunden. Er genießt seinen eher technischen Beruf in Teilzeit und widmet sich in der verbleibenden Zeit seiner gestalterischen Leidenschaft. „So kann das eine vom anderen profitieren“, ist er sich sicher. Holz empfindet er als einen warmen, lebendigen Werkstoff, wohingegen Stein eher kalt und spröde daher kommt. Aber auch diesem Werkstoff konnte er in seiner 2017 erfolgreich abgeschlossenen Bildhauer-Ausbildung zunehmend etwas abgewinnen. Zum Naturpark-Markt in Willaringen am 3. Juni kann man seine Künste live erleben, wenn die groben Züge mit der Kettensäge entstehen und mit kleinem Schwert die Formen zusehends feiner werden.