von Karin Steinebrunner

Unter dem Titel „Dialog“ waren Adelheid Fuss und Anne Karen Hentschel mit ihren Arbeiten in der Ödlandkapelle zu Gast. Unter diesem Begriff könnte man die gesamte Veranstaltung am Donnerstagnachmittag zusammenfassen. Auch die Kontrabassisten Jonas Hoenig und Markus Lechner führten einen spannenden und unterhaltsamen Dialog.

Inspirationen

Adelheid Fuss aus Potsdam hatte 2018 in der Kapelle in Tiefenstein ausgestellt und im Anschluss eine Kapellenrundreise unternommen. Dabei war sie fasziniert von der Ödlandkapelle mit ihrem, wie sie es nannte, „direkten Draht nach oben“ in Gestalt der Glockenschnüre, aber auch mit ihrer unmittelbaren Verbindung zur Natur. Ihre eigenen Themen „Zeit, Raum, Weite“ fand sie hier mit Händen zu greifen vor. In den Innenraum passen, wie sie findet, ihre fiktiven Porträts ausgezeichnet. Mit ihnen wollte sie das Spannungsverhältnis von Personen in Gruppen darstellen, aber auch die Verbindung zur Landschaft findet sich wieder. Die Künstlerin verwendet als Grundlage Alufolie, deren Struktur durch Verformung als Druckvorlage Felsformen und Landschaften einbindet.

Adelheid Fuss zeigt ihre fiktiven Porträts in unterschiedlichen Konstellationen zueinander. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Bei Anne Karen Hentschels Installation hat die Figur den Berg mitgebracht. Im Dialog steht sie mit dem Sternenhimmel, auf den sie blickt, den Körper leicht nach hinten gebeugt, die Augen mit den Händen beschattend. Schicht für Schicht, so erläutert die in Bremen lebende Künstlerin, habe sie Pastellkreide aufgetragen, danach mit einem Miniaturfräskopf die punktuell sichtbaren Sterne herausgearbeitet.

Die kleine Skulptur von Anne Karen Hentschel nimmt den Dialog mit dem Sternenhimmel auf, in den sie blickt. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Jonas Hoenig und Markus Lechner begannen ihren Dialog mit höchster Fingerfertigkeit und Präzision. Jonas Hoenig bedankte sich für die Möglichkeit, mit dem seltenen Format zweier Kontrabässe auftreten zu dürfen, wie er überhaupt die Offenheit des Kultursommers und ihres Initiators, Pfarrer Bernhard Stahlberger, für künstlerische Experimente lobte.

Görwihl Aus dem Leben einer schwedischen Königin erzählt das Ensemble La Porta Musica beim Kultursommer in Görwihl Das könnte Sie auch interessieren

Im Titel „Misterioso“ des Jazzpianisten Thelonious Monk führten die beiden Instrumentalisten den Dialog in Extenso vor, indem abwechselnd jeder der Partner den Ton des anderen weiterführt, das Stück so Ton um Ton entsteht, zunächst gezupft, dann gestrichen, wobei sich allmählich durch die Ausfüllung der Lücke, die der je andere lässt, ein Gespräch entwickelt.

Die Künstlerinnen und Musiker bei ihrem Kultursommer-Programm am Donnerstag. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

In der viersätzigen Suite von Stefan Schäfer, eine Originalkomposition für zwei Kontrabässe, mit den Sätzen „Walking“, „Running“, „Waiting“ und „Driving“ schilderten die beiden Musiker mit viel Spielwitz überaus bildhaft den schlendernden Gang zum Bus. Dieser wird beim Blick auf die Uhr zum Rennen und zum Warten, nachdem der Bus hörbar verpasst wurde, schließlich ist noch die Fahrt zu hören. In einer weiteren Komposition von Stefan Schäfer, „Inspecteur Cherier“, konnte sich Markus Lechner mit weiten, melancholisch angehauchten Legatobögen auf seinem Instrument aussingen, von Jonas Hoenig mit rhythmischer Bassfloskel begleitet.

Görwihl Beim Görwihler Kultursommer erwartet die Besucher eine gute Woche voller Kunst und Musik Das könnte Sie auch interessieren

Auch bei der Jazzballade „My Funny Valentine“, für zwei Kontrabässe gesetzt von dem Kontrabasstrio, von dem auch das zu Beginn intonierte „SuperBass Theme“ stammt, konnte Markus Lechner seine überragende Meisterschaft auf seinem Instrument mit weit ausgreifenden Melodiebögen und rasanter Fingerakrobatik im schnellen Mittelteil eindrücklich demonstrieren. Jonas Hoenig bestach mit seinen bereits bekannten Eigenkompositionen „Trá“ und „Kaputtrepariert“ sowie gelungenen Bearbeitungen, etwa des berühmten „Moon River“. Bei der ersten Zugabe schnalzten die Zuhörer freudig mit den Fingern mit. Die Frauen aus Niedergebisbach und Hogschür, die für den Apéro gesorgt hatten, brauchten einen langen Atem, denn mit nur einer Zugabe gab sich das begeisterte Publikum keineswegs zufrieden.