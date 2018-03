Herrischried Ein 58-Jähriger, der zwei Mädchen unsittlich berührt haben soll, beharrt in der Berufungsverhandlung auf seiner Unschuld

In der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht äußert sich der Angeklagte nicht zur Tat, er hält sich aber für unschuldig. Er soll im Vorbeigehen völlig unvermittelt zwei Mädchen betatscht haben.

Vor der Dritten Kleinen Strafkammer des Landgerichts Waldshut musste sich ein 58-jähriger Maler aus einem benachbarten Landkreis in einer Berufungsverhandlung verantworten. Er war gegen das erstinstanzliche Urteil des Amtsgerichts Bad Säckingen vorgegangen. Dieses hatte ihn 2014 wegen Nötigung in zwei Fällen, einmal in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung, zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu 30 Euro verurteilt. Wegen gleichzeitigem Fahren unter Alkoholeinfluss hatte er außerdem ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot auferlegt bekommen.

Weil der Beschuldigte gegen den entsprechenden Strafbefehl Einspruch eingelegt hatte, war zur Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht Bad Säckingen gekommen, gegen dessen Urteil der Beschuldigte Berufung eingelegt hatte. In der jetzigen Berufungsverhandlung erläuterte die Vorsitzende der Kammer, Richterin Stefanie Herke, den Sachverhalt nochmals.

Demnach habe der Angeklagte an einem Abend im Dezember 2013, als er seinen Bruder in Herrischried besuchen wollte, einem damals 15-jährigen Mädchen im Vorbeigehen völlig überraschend in den Schritt gefasst. Dadurch sei die Geschädigte völlig verstört und traumatisiert worden und leide heute noch unter den Folgen des Vorfalls. Ungefähr eine halbe Stunde später habe der Angeklagte eine damals 14-Jährige, ebenfalls in Herrischried, auch im Vorbeigehen völlig unvermittelt seitlich von hinten umarmt und sie kurze Zeit in einer Art Klammergriff gehalten, bevor die Geschädigte sich laut schreiend befreien und flüchten konnte.

Durch die unabhängig voneinander außergewöhnlich zutreffenden Personenbeschreibungen und die Aufmerksamkeit des Vaters der 15-Jährigen, dem ein auswärtiges Autokennzeichen aufgefallen war, wurde der Beschuldigte kurze Zeit später ermittelt. Während die Geschädigten sowie die zuständige Kriminalbeamtin den Sachverhalt nachvollziehbar schilderten, äußerte sich der Angeklagte nicht zum Sachverhalt. Sein Verteidiger Richard Rottenecker brachte zum Ausdruck, dass sein Mandant nicht der Täter sei und stellte drei Beweisanträge auf Gutachten über die Auswertung von Spuren, die weder von der Richterin noch von Staatsanwalt Michael Blozik, als erfolgreich angesehen wurden. Die Verhandlung wird mit der Vernehmung eines Kriminaltechnikers am 21. März fortgesetzt.