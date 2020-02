Ganz im Zeichen des Wilden Westens stand der achte Dilldappe-Ball, der am Samstagabend in Herrischried stieg. Unter dem Motto „Herrischried auf der Suche nach einem neuen Sheriff“ nahmen die Akteure der Trachtenkapelle Herrischried die anstehende Herrischrieder Bürgermeisterwahl und deren Kandidaten auf die Schippe. Die Veranstalter freuten sich über rund 450 Besucher in der Rotmooshalle.