von Hans-Jürgen Sackmann

Die Trachtenkapelle Hogschür begeisterte am Samstagabend bei ihrem Jahreskonzert mit einem sehr anspruchsvollen Programm. In der voll besetzten Rotmooshalle in Herrischried wurde sie unterstützt von fünf Gastmusikern aus befreundeten Vereinen. Der erst 23 Jahre alte Dirigent Joachim Wehrle leitete bereits zum fünften Mal das Jahreskonzert. Er hatte eine spannende Reise rund um die Welt mit moderner Unterhaltungsmusik und traditioneller Volksmusik mit der Kapelle einstudiert.

Außer Rand und Band: Bei der ersten Zugabe, einer gelungenen Parodie „Marsch Konfetti“, konnte der Dirigent Joachim Wehrle nur noch erstaunt zuschauen. Bei dem Medley von Xaver Lecheler wurde ganz zum Schluss sogar noch ein Schuhplattler auf das Parkett gelegt. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Der Einzug der Musiker und des Dirigenten wurde mit lautstarkem Beifall begleitet. Die Zuhörer erlebten einen fulminanten Auftakt. Das Konzert begann mit der 1992 als bester Filmsong ausgezeichneten Ouvertüre Robin Hood „König der Diebe“ von Michael Kamen, die gut interpretiert und eindrucksvoll gespielt wurde. Das durch die Verstärkung erzielte mächtige Klangvolumen kam beim Publikum sehr gut an.

Neue Musikerin an der Klarinette

Der Vorsitzende Peter Matt begrüßte die Musikliebhaber und die neue Musikerin Paloma Weiss an der Klarinette. Mit der Musik für Jung und Alt, dem Suit (Auszug) aus dem Film „The Prisoner Of The Sun“ und den Comic-Helden Tim und Struppi ging es gleich weiter. Die erfrischende Komposition von Dirk Brosse, arrangiert von Johan de Meij, mit einer wunderbaren Auswahl an Melodien mit verschiedenen Stilen, konnten die Zuhörer die Abenteuer des unerschrockenen Journalisten miterleben.

Sympathisch und mit einer gesunden Prise Humor führte Andre Schnider durch das Programm. Mit der facettenreich gespielten Filmmusik „The Da Vinci Code“ (Sakrileg) von Hans Zimmer, arrangiert von Frank Bernaerts, entführte die Trachtenkapelle Hogschür die Zuschauer in eine mystische Welt. Beim Marsch „Our Flirtations“ aus der Feder von J.P. Sousa schlugen die Herzen der traditionellen Blasmusikliebhaber höher.

Auf große Reise mit einem Seefahrer

Weiter ging es nach der Pause mit dem Konzertmarsch „Abel Tasman“ von Alexander Pfluger. Die Musiker schickten die Zuhörer mit dem holländischen Seefahrer auf große Entdeckungsreise. Die Schlagzeuger und Trommler gaben den Rhythmus für die stürmische Fahrt von Holland nach Tasmanien vor. Die Klarinetten zeigten ihr Können beim Medley „Highlights From Frozen“ von Sean O Loghlin. Zwei Titel des Disneyfilms „Die Eiskönigin“ erhielten einen Oscar.

Kein Konzert ohne eine Polka. Mit viel Gefühl und Effekt trugen die Musiker der „Berg (g)ruft“ von Alexander Pfluger vor. Ein kleines Saxophon-Solo zu fünft gab es bei den beliebten Popsongs von Robbie Williams „Let Me Entertain You“, arrangiert Don Campell. Es wurde laut auf der Bühne und im Publikum. Vor dem abschließenden Stück „Augenblicke“, einer Polka von Martin Scharnagl, bedankte sich Peter Matt bei allen Helfern, Notenspender, Musikern, dem Dirigenten und vor allem beim Publikum. Allen Müttern überreichte er eine Rose in der Hoffnung, dass trotz des morgigen Muttertages alle beim Aufräumen dabei sein werden.

Schuhplattler als Zugabe

Bei der ersten Zugabe, der gelungenen Parodie „Marsch Konfetti“, konnte der Dirigent Joachim Wehrle nur noch erstaunt zuschauen. Bei dem Medley von Xaver Lecheler wurde ganz zum Schluss sogar noch ein Schuhplattler auf das Parkett gelegt. Mit „Böhmischer Traum“ und einem Auszug aus „Abel Tasman“ verabschiedete sich die Trachtenkapelle von ihrem Publikum.