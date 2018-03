Herrischried-Wehrhalden Die Trachtenkapelle Herrischried blickt auf ein Jahr mit vielen Festen zurück

Klaus Matt gibt nach sechs Jahren das Amt des Vorsitzenden der Trachtenkapelle Herrischried ab. Ralf Huber übernimmt die Leitung. Seit mehr als 40 Jahren ist Bernhard Morath aktiver Musiker im Verein.

Mit einigen Veränderungen im Vorstandsteam geht die Trachtenkapelle Herrischried ins neue Vereinsjahr. So wird Ralf Huber als neuer Vorsitzender fungieren. Er löste Klaus Matt ab, der sechs Jahre lang an der Spitze des Vereins stand und nicht mehr kandidierte. Die stellvertretende Vorsitzende Helga Stoll dankte dem scheidenden Vorsitzenden Klaus Matt für seine sechsjährige Tätigkeit als Vorsitzender und überreichte ihm ein Geschenkkorb.

Weiterhin als Schriftführerin wird Marion Stoll und als Beisitzerin Verena Stoll im Vorstandsteam sein. Nicole Allgaier wurde zur weiteren Beisitzerin gewählt und Teresa Matt wird weiterhin die Jugend im Vorstand vertreten. Mit einer Urkunde und Ehrennadel wurde Bernhard Morath ausgezeichnet. Seit mehr als 40 Jahren ist er aktiver Musiker im Verein.

Schriftführerin Marion Stoll berichtete über zahlreiche Feste im vergangenen Vereinsjahr. So war ein Höhepunkt das Osterkonzert in der gutbesetzten Rotmooshalle, bei dem die Besucher musikalisch in ferne Länder entführt wurden. Ein weiterer Höhepunkt im Vereinsjahr war das bald schon traditionelle Brägelfest in der Rotmooshalle. Während für die Unterhaltung auswärtige Musikkapellen sorgten, waren viele Mitglieder der Trachtenkapelle vor und hinter der Theke beschäftigt. So mussten allein mehr als fünf Zentner Kartoffeln zubereitet werden. Bei vielen weiteren Festen in der Umgebung war die Kapelle mit von der Partie, spielte Geburtstagsständchen und verschönerte Hochzeitsfeiern. Mehre Platzkonzerte rundeten das Programm ab. Zu den erfreulichen Aspekten gehörte auch, dass wieder Gottesdienste musikalisch umrahmt wurden.

Zu 46 Proben und 24 Auftritten waren die 60 Aktiven der Trachtenkapelle Herrischried 2017 zusammengekommen. Wie Dirigent Martin Schmidt ausführte, konnte der durchschnittliche Probenbesuch auf 73,1 Prozent gesteigert werden. Allerdings liege dieser trotzdem noch weit unter dem angestrebten Wert von 80 Prozent. Eifrigste Probenbesucher waren auch im vergangenen Jahr wieder die Flügelhornisten, die auf 88,3 Prozent kamen. Beste einzelne Probenbesucher waren Lukas Testa und Max Schneider, die ebenso ein Präsent des Dirigenten erhielten, wie die beiden Notenwartinnen Julia Kaiser und Therese Matt.

Über die Bläserjugend Hotzenwald, der sechs Vereine angehören, berichtete deren Leiterin Nicole Allgaier. Derzeit seien acht der Auszubildenden aus Herrischried. Gut sei auch die Kooperation mit der Schule. Am 26. April werde es zu einem Vorspiel in der Lochmatthalle kommen.

Bürgermeister Christof Berger, der auch die Neuwahlen leitete, dankte dem Verein für seine Auftritte in Herrischried. „Es macht Spaß, Euch zuzuhören“, sagte der Rathauschef. Er sprach die Hoffnung aus, dass der Verein auch bei dem Fest zum 40-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Le Castellet an Pfingsten dabei sein wird. Diakon Günter Kaiser überbrachte die Grüße der Pfarrgemeinde und dankte dem Verein für seine musikalischen Beiträge in der Kirche.

Der Verein

Die Trachtenkapelle Herrischried hat derzeit 60 aktive Mitglieder. Vorsitzender ist Ralf Huber, Kontakt per Post (Liftstraße 54/1) oder unter der Telefonnummer 07764/933 99 33.

Weitere Informationen im Internet: