Herrischried Die Sanierung des "Herrischrieder Hofs" ist in vollem Gange

Der Gaststättenbereich des "Herrischrieder Hofs" ist derzeit eine Baustelle. Eigentümerin Natalie Filippone will dort ein neues Konzept umsetzen.

Im "Herrischrieder Hof" schreitet seit einigen Tagen die Sanierung des Gaststättenbereichs voran: Bauherrin Natalie Filippone bestätigte vor Ort, dass der Umbau sich "in vollem Gang befindet" und sagte, dass der Sanierung des geplanten Restaurants ein "durchdachtes Konzept" zugrunde liege. Da immer wieder über eine Neueröffnung des Gasthauses gemunkelt wurde, und dann doch nicht in geplanter Weise vorangeschritten werden konnte, stellt die Eigentümerfamilie Filippone aus Obersäckingen nun klar, dass aufgrund der Dimension des Gebäudes zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage über die Sanierungsdauer getroffen werden kann.

Wer den "Herrischrieder Hof" von innen kennt, weiß, dass den Bauherren beim Umbau eine riesige Erdgeschossfläche von 300 Quadratmetern mitsamt dem Einbau einer neuen Küche bevorsteht. Hinzu kommt die Wirtswohnung im oberen Stockwerk. Zwar liegen der Sanierung des 1856 erbauten Hofes keine Denkmalschutzauflagen zugrunde, aber: "So ein Projekt dauert eine Weile. Nicht zuletzt, weil unvorhergesehene Schäden in der Bausubstanz den Sanierungsablauf verzögern können", erklärt Natalie Filippone. Auch frische Sturmschäden am Dach gelte es noch abzuklären, so die Bauherrin.

Der Innenausbau schreitet jedoch seit Anfang Januar durch ein Herrischrieder Heizungs- und Sanitärunternehmen munter voran: Neben einem neuen Heizungssystem erhielt der Gaststättenbereich schon einen neuen Boden, sowie neue Toiletten- und Waschräume. Zudem wurde ein großer Steinofen im Küchenbereich eingebaut sowie Leitungen und Anschlüsse für die bereits bestellte Küche verlegt. Die Eigentümerfamilie räumt dem Umbau derzeit "oberste Priorität ein", erklärt Natalie Filippone, die seit Anfang des Jahres selbst mehrere Tage die Woche beim Umbau mit anpackt. Mehr zum Thema Neueröffnung und dem geplanten Gaststättenbetrieb möchte die Eigentümerfamilie zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht öffentlich machen.

Nach längerer Talfahrt im Gaststättengewerbe sei die Absicht der Eigentümer über die Fertigstellung des "Herrischrieder Hofs" für die Gemeinde "außerordentlich wichtig", kommentiert Bürgermeister Christof Berger und: "Es signalisiert auch, dass Perspektiven in Herrischried gesehen werden."

Mit dem "Herrischrieder Hof" sind viele Erinnerungen an Dorffeste verbunden. Früher wurde die Gaststätte auch "Bierhaus" genannt, was auf eine ehemalige Brauerei zurückzuführen ist, die erstmals 1895 in den Akten erwähnt wurde. Braumeister Wilhelm Waßmer hatte unter dem Wirtshaus einen Gewölbekeller als Kühl- und Bierlager angelegt, der von hindurchfließendem Quellwasser auf natürliche Weise gekühlt wurde und in dem auch Eis gelagert werden konnte. Die Quelle und den historischen Gewölbekeller legte die Familie Filippone durch aufwendige Arbeiten bereits 2001 wieder frei.