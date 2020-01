von Wolfgang Adam

Die 50 Jahre alte Liftgesellschaft Herrischried hofft auf einen baldigen ersten Betrieb der Anlage in der Jubiläumssaison. Wenn die aktuellen Wetterprognosen zutreffen, soll am kommenden Wochenende der Betrieb zuerst am Kehltannenlift losgehen. Dort liegen seit Dezember noch die mit den Schneelanzen ausgebrachten und nicht so schnell abschmelzenden Schneeschichten, die bei Minusgraden nun weiter aufgebaut werden können. Das Betriebsteam um Liftchef Albert Schneider geht fest davon aus, dass in den nächsten Tagen die prognostizierten Rückkehr des Winters mit Kälte und Schnee eintritt.

Sollte wie vor zwei Jahren doch nicht viel Schnee fallen, ist eine Inbetriebnahme des Kehltannenliftes mit einer verkürzten Abfahrsstrecke geplant. „Solche Jahre, in denen es erst ab Mitte Januar losging, hatten wir immer wieder mal gehabt“, erinnert sich Albert Schneider. Im Jahr 1988 war laut Schneider sogar eine ähnlich frühlingshafte Winterphase zu verzeichnen und darauf folgte dann ab dem Februar eine schneereiche Zeit.

„Danach liefen die Anlagen bis in den März/in die Osterzeit“, sagt Schneider. Auch in den 1990er Jahren gab es schlechte Saisons mit manchmal nur einem Betriebstag. Auffangen könne die Gesellschaft dies bislang mit Rücklagen. Zudem kann sich der nebenberuflich für das Wintersportangebot eingesetzte Mitarbeiterstamm gut auf schneearme Winter einstellen. Wenn es bis März und insbesondere in den Fasnachtsferien günstige Wetterbedingungen gibt, ist eine Deckung aller laufenden Kosten wieder einmal gesichert.

Die für Ende Dezember vorgesehene Feier zum 50-jährigen Bestehen musste wegen Scheemangels stark eingeschränkt werden. Die geplanten Programmpunkte, an denen sich auch Wintersportvereine und der Skiverleih Waßmer beteiligen wollen, sollen an einem schneereichen Wochenende noch einmal angeboten werden.