von Charlotte Fröse

Visionäre Gedanken hatten in Sachen Tourismus bereits vor etlichen Jahrzehnten Herrischrieder, als sie den Skilift gebaut haben und sie seien dabei von etlichen belächelt worden. „Aber, noch heute zehren wir davon“, betonte Christian Dröse, Gemeinderat und Vorsitzender des CDU-Ortsverbands, am dritten Bürgergespräch, das unter einer großen Anteilnahme von Herrischrieder Bürgern im Gasthaus „Ochsen“ am Donnerstagabend über die Bühne ging. Visionäre Gedanken rund um das Thema Tourismus standen im Fokus des Abends. Gerade im ländlichen Raum ist der Tourismus ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Herrischried kämpft mit einem kontinuierlichen Abwärtstrend im Bereich der Übernachtungszahlen, wie dargelegt wurde.

Die Gruppe der Gemeinderatskandidaten mit Marco Zumkeller, Johannes Eckert, Andreas Biehler und Stephan Gerspach griff die seit vielen Jahren in der Versenkung verschollene Idee des Hotels am Stehlesee auf. Für das Projekt bestünde bereits ein Flächennutzungsplan und es sei sogar schon vor vielen Jahren eine Baugenehmigung erteilt worden. Zur Realisierung sei es aber nicht gekommen. Neue Kontakte zu den Initiatoren des Projekts seien kürzlich geknüpft worden. Klar sei aber auch, dass die Gemeinde das Hotel nicht bauen könne. Als Vorgehensweise schlug die Gruppe vor: Visionen entwickeln, Erstellen eines Businessplanes, Suche nach Investoren und Betreibern. Der Standort sei ja schon da, argumentierte die Gruppe.

Weitere Vorschläge gingen in Richtung Erweiterung Campingplatz und Ausweisung Wohnmobilstellplätze. Zudem wartete die CDU mit weiteren innovativen Ideen auf, die realisiert werden könnten ohne den Gemeindehaushalt zu strapazieren. Zuhörer brachten einen vor einigen Jahren an einem Bürger-Workshop erarbeitetes Ideenpapier rund um das Thema Tourismusförderung ins Gespräch, in dem viele Ideen aufgeführt seien, aber bisher nicht weiter verfolgt wurden. Die CDU möchte dem Papier nachforschen.

Die Wertschätzung des Ehrenamts war nur ein Punkt im Bereich des zweiten Themenbereichs des Abends, in dem es um die ansässigen Vereine ging. Tenor war: „Die ehrenamtliche Arbeit ist unbezahlbar.“ Und dies solle in der Gemeinde mehr gefördert und wertgeschätzt werden, forderte die CDU. Die Gemeindeverwaltung soll den Vereinen vor allem mit administrativen Hilfen unter die Arme greifen, denn wie bekannt, könne die Gemeinde in finanzieller Hinsicht keine großen Sprünge machen. Von einigen anwesenden Vertretern aus den Reihen der Vereine, die sich mit kreativen Ideen in der Diskussion einbrachten, wurde diese Forderung eindeutig unterstützt.

Infos für Erstwähler

Vorgängig zum Bürgergespräch informierte die CDU vor allem Erstwähler zum Wahlsystem an der Kommunal- und Europawahl. Die Gruppe mit Lisa Baumgartner, Sandra Habel, Holger Speidel und Florian Schönbett hatte es verstanden in kurzen Worten die wichtigsten Features an die Jungwähler zu bringen. Wie schon in den vorangegangenen Bürgergesprächen legten Karl-Heinz Werner und Martin Booz ihre Überlegungen zum Umfragethema „Bürger im Zentrum“ dar. „Gemeinsam können wir viel erreichen“, so die Kernaussage der Präsentation.