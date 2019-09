von Werner Probst

Die Jugendfeuerwehren aus Rickenbach, Herrischried und Görwihl Süd haben sich am Samstag beim Sägewerk Ebner in Tiefenstein zur Raumschaftsübung getroffen. Kaum erwarten konnte es der Feuerwehrnachwuchs, ehe die Feuerwehrfahrzeuge von Görwihl aus mit Blaulicht und Martinshorn nach Tiefenstein fuhren, um dann in gemischten Gruppen die Aufgaben zu meistern. Zahlreiche Ausbilder waren mit von der Partie, um die Arbeit des Nachwuchses anzuschauen, aber auch den Jungfeuerwehrlern bei Fragen zur Verfügung zu stehen.

In Teamarbeit wurde der lange Saugschlauch gekuppelt. | Bild: Werner Probst

Dass ein Löschangriff stets einen besonderen Stellenwert beim Feuerwehrnachwuchs hat, ist verständlich. Die Gruppen waren bunt gemischt, wodurch man sich gegenseitig kennenlernte und auch miteinander Hilfeleistungen ausführte. Wie sehr selbst bei der Jugend das Interesse an der Feuerwehr schrumpft, war dadurch zu merken, dass nur 19 Kinder und Jugendliche bei dieser Übung dabei waren. Die Gruppe aus Strittmatt fehlte gänzlich.

Während das erste Löschwasser aus dem Tanklöschfahrzeug kam, musste zu der bei der Säge vorbeifließenden Alb eine Saugleitung verlegt werden, was für den Nachwuchs nicht einfach war. Schnell war dann die Leitung vom Fahrzeug zum Verteiler verlegt, die Löschtrupps konnten es kaum erwarten, bis das Wasser aus den Strahlrohren spritze. Die Freude war allerdings nur von kurzer Dauer, denn das 40 Jahre alte Görwihler Fahrzeug versagte seinen Dienst, was der Feuerwehrnachwuchs beinahe nicht fassen konnte. Erst nach einigen Minuten Wartezeit schoss das Wasser wieder aus den Strahlrohren.

Zum Üben der Menschenrettung kam eine Puppe zum Einsatz. | Bild: Werner Probst

Im Mittelpunkt der Übung stand aber die Menschenrettung. So musste eine Person gerettet werden, die unter einem Bretterstapel eingeklemmt war, was geraume Zeit dauerte. Schwierig war es für eine andere Gruppe, eine vermisste Person in der großen Sägewerkshalle mit den angrenzenden Garagen zu finden. Zwischen zwei großen Flüssigkeitsbehältern wurde schließlich die vermisste Person gefunden. Nach dem Abschluss gab es beim Görwihler Feuerwehrgerätehaus ein Grillfest für den Nachwuchs und die Ausbilder.