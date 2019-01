von Charlotte Fröse

Der Herrischrieder Gemeinderat hat im November 2018 beschlossen, dass die Feuerwehrabteilung Hogschür ein neues Löschfahrzeug erhalten soll. Der Feuerwehrausschuss mit dem Gesamtkommandanten Christian Dröse wurde damit beauftragt, die Fahrzeugbeschaffung in die Wege zu leiten. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend der Beschaffung eines Fahrzeugs des Typs LF 10 zu.

Zusammen mit dem Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger wurde innerhalb der Herrischrieder Feuerwehr über das neue Fahrzeug beraten. Als beste Lösung wurde die Anschaffung eines Löschfahrzeugs des Typs LF 10 vorgeschlagen. Bürgermeister Christof Berger betonte auf Nachfrage durch diese Zeitung jedoch, dass die Beschaffung nur dann durchgeführt werden könne, wenn eine Bezuschussung in Höhe von voraussichtlich 92 000 Euro über die Z-Feu (VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen) Erfolge. Der Zuschussantrag muss jedoch eilends bis zum 15. Februar gestellt werden.

Für das neue Fahrzeug beträgt der Listenpreis rund 250 000 Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz, der mit 150 000 Euro angegeben ist (abzüglich des Förderbeitrags), ergibt dies jedoch einen Fehlbetrag von rund 8150 Euro. Allgemein wird jedoch davon ausgegangen, dass sich der Angebotspreis schließlich noch reduzieren könnte. Das neue Fahrzeug ist für eine Gruppe von neun Personen ausgerichtet. Gründe für die Beschaffung des Modells LF 10 sind auch darin begründet, dass das Fahrzeug bei einer möglichen zukünftigen Neuorganisation universell einsetzbar wäre.