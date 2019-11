von Hans-Jürgen Sackmann

Bei der Herrischrieder Gesamtfeuerwehr steht alles zum Besten. Die Mannschaftsstärke wird gehalten, die notwendigen Anschaffungen können getätigt werden und die Herausforderungen wurden gestemmt. Trotzdem ziehen Gewitterwolken auf. Die Gesamtfeuerwehr Herrischried muss 2020 dringend einen neuen Kommandanten als Ersatz für den scheidenden Christian Dröse finden.

Christian Dröse und Schriftführer Sascha Metzger freuten sich darüber, dass die Herrischrieder Wehren zu keinem Großeinsatz gerufen wurden. Dennoch rückten die Feuerwehrmänner zu 15 Hilfseinsätzen, wie umgestürzten Bäumen, Türöffnungen und Unfällen, aus. Dazu kamen zwei mittlere und fünf Flächenbrände. „Sehr erfreulich war der Rückgang von 14 auf zwei Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen“ resümierte der Kommandant. Gab es 2018 knapp 1100 Einsatzstunden, war es 2019 etwas ruhiger mit bisher 390 Stunden.

Die Feuerwehr Die Herrischrieder Gesamtwehr besteht aktuell aus 104 aktiven Mitglieder, davon 30 aus Herrischried, 21 aus Niedergebisbach-Hornberg, zwölf aus der Rütte, 20 aus Hogschür und 19 aus Wehrhalden-Großherrischwand. Dazu kommen zehn Kameraden in der Altersabteilung und in der gemeinsamen Jugendfeuerwehr werden 20 Nachwuchskräfte ausgebildet: drei Mädchen und 17 Jungen. Kommandant ist Christian Dröse, Kontakt per E-Mail (kommando@feuerwehr-herrischried.de).

Positives berichtete Dröse in Sachen Mannschaftsstärke. Im zweiten Jahr in Folge erhöhte sich die Zahl der Aktiven um zwei auf 104. Den Preis für die Abteilung mit dem meisten Zuwachs teilen sich Rütte und Wehrhalden-Großherrischwand mit einem Plus von zwei Kameraden. Erfreuliches gab es auch auf dem Gebiet Aus- und Weiterbildung zu berichten. Sandra Habel und Patrick Schlageter haben auf der Landesfeuerwehrschule den Lehrgang zum Gruppenführer abgeschlossen. Mit Habel haben die Herrischrieder die erste Gruppenführerin auf dem Hotzenwald. Aber Dröse sprach auch das leidige Thema Atemschutzwiederholungsübung auf dem Kaitle an und ermahnte die Kameraden, an den Lehrgängen teilzunehmen.

Dröse dankte Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger und Bürgermeister Christof Berger für die Finanzierung des neuen Löschfahrzeugs LF 10 für Hogschür. Wenn alles nach Plan läuft, sollte das Fahrzeug im Frühjahr 2021 einsatzbereit zur Verfügung stehen. Am Montag ist bei der nächsten Gemeinderatssitzung die Vergabe für die Umstellung auf digitale Funkausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr Herrischried geplant. Ursprünglich war sie schon im Jahr 2006 vorgesehen und ist jetzt für Frühjahr 2020 fest eingeplant.

„Ganz große Leistung“ war der stolze Kommentar von Dröse an seine Truppe. Gleich zwei Großveranstaltungen des Landkreises, am 4. Mai die Floriansmesse und am 22. September Spiel, Sport, Feuerwehr, wurden erfolgreich gemeistert. Bevor er allen für ihren Einsatz dankte, erwähnte er nochmals, dass er sein Amt als Gesamtkommandant 2020 abgeben wird und kein Nachfolger in Aussicht sei. Er appellierte an alle, sich Gedanken zu machen.

Jugendwart Mike Mutter berichtete über den Stand in Sachen Jugendfeuerwehr: „Es wurde Großartiges geleistet und die Herkulesaufgabe Sport, Spiel, Feuerwehr gestemmt.“ Besonders gefreut hat er sich über den 1. Patz beim Kreiszeltlager in Laufenburg zusammen mit den Jugendfeuerwehren Herigöst. Acht Ausbilder kümmern sich um die 20 Nachwuchsfeuerwehrleute.

Lobende Worte gab es zum Schluss vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Clemens Huber, Kreisjugendleiter Pattric Grzybek und vom Bürgermeister Christof Berger für den ehrenamtlichen Einsatz der Herrischrieder Feuerwehr. Der Bürgermeister machte sich aber große Sorgen: „Wir brauchen einen Nachfolger für den Kommandanten. Ohne funktioniert das nicht.“ Er richtete die dringende Bitte an alle, sich aktiv damit zu beschäftigen. Etliche Feuerwehrkameraden wurden für langjährige Mitgliedschaft in der Freien Feuerwehr geehrt. Zusätzlich wurde Brandmeister Bernhard Dannenberger für seine zehn Jahre Tätigkeit als Jugendwart geehrt.