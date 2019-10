von Wolfgang Adam

Die nicht in Vereinen organisierten Freunde des Eislaufs können bald wieder die Schlittschuhe festschnallen. Wie die Gemeinde Herrischried als Träger der Sportarena im Freizeitzentrum beim Stehlesee bekannt gab, wird die Halle am Dienstag, 29. Oktober, ab 14 Uhr für den Publikumslauf geöffnet. An den Eintrittspreisen wird sich nichts ändern. Angeboten werden wieder die bisherigen Dienstleistungen des Eishallenteams, zu denen der Betrieb eines Kiosks im Eingangsbereich sowie der Schlittschuhverleih und das Schleifen der Kufen gehören. Zur Verfügung stehen für die jüngsten Hallenbesucher auch Laufhilfen und weitergeführt wird das bewährte Angebot für Familien.

Jeden ersten Samstag im Monat wird beispielsweise die beliebte Familien-Eisdisco gestartet. „Dann können auch Kinder unter zwölf Jahren in Begleitung von Eltern den Discospaß erleben“, berichtet Helga Sandmann von der Herrischrieder-Tourist-Info. Los geht es am Samstag, 2. November. Für die älteren Jugendlichen gibt es wieder als Saisonhöhepunkte einzelne Schaumpartys zum Wochenende. Die erste Party in der neuen, mittlerweile 39. Hallensaison, steigt am Samstag, 16. November, ab 18.30 Uhr. Dazu gibt es die von DJs aufgelegte Musik. Die regulären Samstagsdiscos laufen wie gehabt von 18.30 bis 22 Uhr. Danach stehen vor der Halle auch Busse zum Abholen der Besucher bereit. Ein kostenloses Angebot der Gemeindeeinrichtung ist die Bereitstellung der Arktisbar für Kindergeburtstage. Hier ist aber eine Anmeldung unter der Rufnummer 07764/12 39 erforderlich.

Herrischrieder Eissportvereine benutzen schon länger das neue Eis. In der Sommerpause nahm das Betriebs­team erneut Verbesserungen vor. Der Eingangsbereich ist beispielsweise heller geworden. Benutzt werden kann an den Öffnungstagen das von einem Bademeister betreute Hallenschwimmbad und auch das benachbarte Restaurant „Führbuehni“ freut sich über Gäste. Zu den Höhepunkten der Saison gehört neben den Schaumpartys wieder das Auftreten von Freestyler-Gruppen. Die Freunde dieses Eislaufsports haben in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. In diesem Jahr wird erstmals eine Freestyle-Gruppe aus dem französischen Marseille erwartet, der international bekannte Läufer angehören. Informationen rund um die Eishalle, die montags ihren Ruhetag hat, gibt es hier.