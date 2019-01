von Charlotte Fröse

Die Ausweisung von FFH-Gebieten (FFH steht für Fauna-Flora-Habitat – geschützte Lebensräume für Tiere und Pflanzen) sorgte in der Bevölkerung immer wieder für Unmut. Auch der Herrischrieder Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung im Juni vergangenen Jahres mit der geplanten FFH-Verordnung und beantragte für mehrere Bereiche eine Änderung. Die Gemeinde fordert zudem einen Mindestabstand von 50 Metern bei Wohngebäuden einzuhalten.

In der Sitzung am Montagabend lag den Gemeinderäten nun das Antwortschreiben des Regierungspräsidiums Freiburg vor, in dem es die Anregungen der Gemeinde bis auf eine Ausnahme zurückwies. Für Bürgermeister Christof Berger war die Antwort des Regierungspräsidiums nicht befriedigend, wie er auf Nachfrage erklärte. Vor allem für den Bereich unterhalb der Gemeinschaftsschule sollten nach dem Willen der Gemeinderäte Flächen aus dem Flora-Fauna-Habitat-Gebiet gestrichen und außerdem die Grenze begradigt werden.

Einwende ohne Erfolg

Berger erklärte dazu, dass man dieses Gebiet gerne für Spiel- und Freizeitaktivitäten der Schüler genutzt hätte. Der Pausen- und Aufenthaltsraum sollte südwestlich des bestehenden Schulgebäudes angelegt werden. Die Einwende blieben jedoch ohne Erfolg. Als Begründung wurde laut Berger unter anderem angegeben, dass keine sichtbare Abgrenzung im Grundstück vorhanden sei. Lediglich beim Sportplatz wurde einer Änderung zugestimmt. Dort ist die Anlage eines Spielfeldes in der Fortsetzung der Rotmooshalle vorgesehen.

Regierungspräsidium für konstanten Grenzverlauf

Das gesamte Kläranlagen-Grundstück in Niedergebisbach sollte nach dem Wunsch des Gemeinderats ebenfalls aus der FFH-Zone herausgenommen werden. Auch die Flächen auf denen sich der Campingplatz befindet und auch die Grundstücke, die vom Bauhof der Gemeinde genutzt werden, ebenso Flächen neben dem Salzsilo und die Fläche, die als Zwischendepot für Erdablagerungen genutzt wird, wollten die Gemeinderäte, dass sie aus der Verordnung herausgenommen werden. Das Regierungspräsidium argumentierte dahingehend, dass „möglichst zusammenhängende Gebiete mit in der Regel konstantem Grenzverlauf ohne kleinräumige Ein- oder Ausbuchtungen angestrebt werden“. Das bedeutet, dass die FFH-Gebiete eine Reihe von Flächen, die weder FFH-Lebensräume noch FFH-Arten beherbergen, enthalten können. Innerhalb einer so bezeichneten Kulisse, sei ein Ausstanzen von „nicht gemeinten Flächen“ (kein FFH-Lebensraumtyp und keine FFH-Art) grundsätzlich nicht möglich, heißt es weiter in der Begründung. Auch was den geforderten Mindestabstand von 50 Metern zu Wohngebäuden betrifft, stimmte das Regierungspräsidium nicht zu. Hier lautet die Begründung unter anderem, dass durch die Ausweisung keine weiteren materiell-rechtlichen Verpflichtungen und Nachteile für die Betroffenen bestünden.