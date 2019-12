von Charlotte Fröse

Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen zum Umbau der bisherigen Physiotherapiepraxis in eine Arztpraxis habe länger gedauert als erwartet, erläuterte Bürgermeister Christof Berger im Gemeinderat. Für die neun Gewerke wurden Angebote bei 45 Fachfirmen eingeholt. 31 Betriebe gaben ein Angebot ab. Alle Aufträge im Wert von 117.852 Euro wurden dem günstigsten Bieter erteilt.

Die Gesamtkosten betragen rund 140.000 Euro, zu den Kosten der Gewerke kommen noch das Architektenhonorar von etwa 22.000 Euro und eine Summe von 5000 Euro für Unvorhergesehenes dazu. Die Gemeinde kann mit einem Zuschuss über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Höhe von 23.500 Euro rechnen. Berger hofft, dass die Umbauarbeiten bis Mai 2020 abgeschlossen sein werden.

Vergeben wurden folgende Arbeiten: Rohbauarbeiten an die Firma Werner Schneider, Rickenbach (11.183,98 Euro); Holzbau an die Firma Jonathan Loderbauer, Herrischried (8657,25 Euro); Elektroarbeiten an die Firma Elektro Kohlbrenner, Herrischried (20.540,88 Euro); Sanitär, Heizung an die Firma Wasmer-Haustechnik, Bad Säckingen (19.540,88 Euro); Fliesenarbeiten an die Firma Fliesentechnik Vogt, Rickenbach (13.226,85 Euro); Bodenbelagsarbeiten an die Firma Rolf Dannenberger, Herrischried (8289,36 Euro); Maler- und Gipserarbeiten an die Firma Farben Eckert, Herrischried (17.191,39 Euro); Türen und Fensterbau an die Schreinerei Rolf Strittmatter, Görwihl (15.350,41 Euro); Schlosserarbeiten an die Firma Bernhard Baumgartner, Todtmoos (3522,13 Euro).