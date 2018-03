Herrischried Der Skiclub Hotzenwald ermittelt Vereinsmeister

Der Skiclub Hotzenwald veranstaltet einen Skijugendtag und trägt Wettbewerbe für Mitglieder aus. Der Vorstand wünscht sich 2019 mehr Teilnehmer.

Die Vereinsmeister alpin des Skiclubs Hotzenwald stehen fest. Sonne und gute Schneeverhältnisse machten den Skijugendtag und die Vereinsmeisterschaften zu einem tollen Ereignis für Jung und Alt. Clubmeisterin Alpin wurde Martina Hieke, Clubmeister Alpin wurde Johannes Wassmer. Am Sonntagvormittag gingen sieben Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 17 Jahren im Rahmen des Jugendskitags des Skiclubs an den Start. In zwei Durchläufen maßen sie sich bei optimalen Pistenverhältnissen in ihrem Können.

Den ersten Platz bei den Schülerinnen belegte Lilli Stöcklin, Zweite wurde Helen Schneider und Dritte Mathilda Siebold. Bei den Schülern gewann Raphael Albiez, gefolgt von Miro Siebold. Bei der weiblichen Jugend gab es nur eine Starterin: Joana Albiez. Ebenso war mit Simon Grieshaber nur ein männlicher Jugendlicher am Start, gleichzeitig war er auch der einzige Snowboarder.

An der Vereinsmeisterschaft nahmen zehn Erwachsene sowie acht Kinder und Jugendliche teil. Schnell zeigte sich, dass bei den Kindern dieselben Sportler vorn lagen wie am Jugendskitag. Lilli Stöcklin wurde Vereinsmeisterin in der Kategorie der Schülerinnen, Raphael Albiez bei den Schülern. Joana Albiez gewann den Pokal der weiblichen Jugend. Bei den Damen fuhr Martina Hieke den Sieg herein, bei den Herren Johannes Wassmer. Im Snow-Board-Fahren holte Timo Schwarz den Pokal bei den Herren und Simon Grieshaber wurde Jugend-Vereinsmeister.

Der Tag verlief laut den Organisatoren optimal. Auch ein kurzer Ausfall des Skilifts tat der guten Laune der Wintersportler keinen Abbruch. Überaus schnell wurde das Problem vom Liftbetreiber wieder behoben. Die Organisatoren und der Vorstand des Skiclubs waren dankbar, dass das Ereignis am Skilift durchgeführt werden durfte, die Strecke auf Wunsch so gewalzt wurde, wie die Organisatoren dies wollten und ebenso für die Trainingsmöglichkeiten. Für dass nächste Jahr wünscht sich der Vorstand mehr Teilnehmer.