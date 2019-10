von Werner Probst

Der Loipenverein Herrischried hat in der Hauptversammlung über ein erfolgreiches Jahr Bilanz gezogen. So wurde die Veranstaltung Hotzenwald-Classics auf den FIC-Loipen mit 120 Teilnehmern zu einem vollen Erfolg. Viele gute Loipentage mit guter Schneehöhe und guten Spuren sorgten dafür, dass auch die Einnahmen über das Loipenkässle über den Erwartungen waren.

Herrischried Mit 155 PS durch den Schnee: Unterwegs mit Rudolf Kurtz und Bernd Kühnel im Pistenfahrzeug Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Teilneuwahlen des Vorstandes wurde Vorsitzender Bernhard Kühnel ebenso einstimmig wiedergewählt, wie Rolf Dannenberger als Beisitzer und Rudi Kutz als technischer Leiter. Der Posten des Schriftführers konnte erneut nicht besetzt werden.

Herrischried Die Eislaufsaison in Herrischried ist eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

Der Vorsitzende Bernhard Kühnel berichtete über 50 Betriebstage, obwohl die Loipen erst am 9. Januar erstmals gespurt wurden. Noch bis Mitte März lag aber genug Schnee, sodass die Langlauffreunde ihrem Hobby frönen konnten. Sehr gut habe auch die Zusammenarbeit mit der Jugend des Skiclubs Bad Säckingen, mit der Skischule Lang und dem Skiclub Hotzenwald geklappt. Zu den erfreulichen Aspekten gehörte auch, dass die Gemeinde Görwihl dem Loipenverein Pfosten für die Streckenmarkierung spendete.

Der Verein Der Loipenverein Hotzenwald wurde im Jahr 2003 gegründet. Derzeit hat der Verein 710 Mitglieder. Mehr als 50 Kilometer Loipen spurt der Verein und mehr als 20 Kilometer Winterwanderwege macht er begehbar. Weitere Informationen im Internet (www.loipen-hotzenwald.de).

Einen Einblick in die finanzielle Lage des Vereins gewährte Schatzmeister Lothar Griesser. Fast die Hälfte der Einnahmen sind Mitgliedsbeiträge. Die Einnahmen aus Spenden und dem Spendenkässle stiegen deutlich, sodass sich auch der Kassenbestand erhöht hat. Der Verein hofft, dass im nächsten Jahr der Rest des Darlehens für die Anschaffung des Loipenfahrzeugs getilgt werden kann.

Regionalsport Hochrhein White Stags vom EHC Herrischried sind nach langer Vorbereitung heiß aufs Eis Das könnte Sie auch interessieren

Der technische Leiter Rudi Kurtz berichtete über die Wartungsarbeiten am Loipenfahrzeug, ehe Vorsitzender Bernhard Kühnel seinem Vorstandsteam für die gute Arbeit dankte. Dankesworte kamen auch von Bürgermeister Christof Berger. Der Loipenverein sei ein Erfolgsmodell, das dank der ehrenamtlichen Mitarbeiter den Langlauf in Herrischried und Görwihl möglich mache. Dankesworte kamen auch von Reinhard Lang für die gespurten Loipen, die die Hotzenwald-Classics ermöglichten.

Bereits am vergangenen Samstag begann der Loipenverein mit den ersten Markierungsarbeiten. An der Ödlandloipe sind noch Trassenverbesserungen geplant, da hier durch den käferbedingten Holzeinschlag ganz neue Perspektiven entstanden sind. Am 12. Januar soll dann wieder das Classics-Rennen stattfinden. Zum Schluss der Versammlung wurde der Film „100 Jahre deutscher Skiverband“ gezeigt.