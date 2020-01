von Jennifer Moog

Obwohl Todtmoos im Vergleich zu den Gemeinden des Hotzenwaldes viel kleiner ist, lassen sich hier vergleichsweise viele Menschen trauen – leben hier nur knapp halb so viele Menschen wie beispielsweise in Rickenbach oder Görwihl. Auch in Rickenbach gibt es eine Überraschung: Als einzige Gemeinde verbucht sie 2019 weniger Kirchenaustritte als im Vorjahr.

Besonders beliebt für Hochzeiten ist der Kurort Todtmoos. Hier ließen sich 2019 genau 17 Ehepaare trauen. Das sind zwei Eheschließungen mehr als im Vorjahr und mehr als in den teilweise mehr als doppelt so großen Gemeinden im Hotzenwald. In der rund 3000-Einwohner Gemeinde Herrischried wurden vergangenes Jahr 16 Ehen geschlossen. Damit liegt die Zahl der Trauungen dort auf dem Level des Vorjahres. Sowohl in der Gemeinde Rickenbach als auch in Görwihl haben 2019 neun Paare die Ehe geschlossen. Liegt damit Rickenbach zwei Eheschließungen im Vergleich zum Vorjahr zurück, sind es in Görwihl sogar acht weniger. 2018 wurden hier noch 17 Ehen geschlossen. Das sind 2019 in Görwihl rund 47 Prozent weniger Eheschließungen als im Vorjahr.

Die beliebtesten Tage und Monate für Trauungen: Auf dem Spitzenplatz der beliebtesten Wochentage für Hochzeiten ist der Samstag. Sowohl die Gemeinde Rickenbach als auch Herrischried bestätigen dies. Die beliebtesten Monate für Trauungen sind in Herrischried Mai, August und September. In Todtmoos ist es der Juni. Dort fanden in dem Sommermonat vier Trauungen statt. In Rickenbach ist der Juli der beliebteste Monat für Hochzeitsfeiern.

Namensführung: Im Hotzenwald ist die Tradition, dass die Frau nach der Hochzeit den Familiennamen ihres Mannes annimmt, ungebrochen. In Rickenbach übernahmen sechs von neun Frauen den Namen ihres Angetrauten, nur ein Mann nahm den Namen seiner Frau an und ebenfalls in nur einem Fall behielten die beiden Eheleute ihren jeweiligen Familiennamen. In Todtmoos nahmen elf von 17 Frauen den Familiennamen ihres Mannes an, kein Mann allerdings den Namen seiner Frau. Sechs Mal gab es in Todtmoos keinen gemeinsamen Familiennamen. 13 von 16 Frauen nahmen in Herrischried den Namen ihres Mannes an, ein Mann entschied sich den Familiennamen seiner Frau zu tragen und zwei Paare entschieden sich gegen einen gemeinsamen Familiennamen. Auch in Görwihl ist der Trend weiterhin, dass die Frau den Familiennamen des Mannes annimmt.

