Herrischried Der Kulturverein Mutabor wandelt sich um in einen Arbeitskreis

Der Kulturverein Mutabor wandelt sich um in einen Arbeitskreis

Der Verein Mutabor für Theater-, Kultur- und Erlebnispädagogik firmiert künftig als Arbeitskreis unter den Dach des Vereins Aktiver Hotzenwald.

Nach fast 17 Jahren mit zahlreichen Aktivitäten ist Mutabor, Verein für Theater-, Kultur- und Erlebnispädagogik Geschichte. Wie sich im November abgezeichnet hatte, war eine Auflösung nicht mehr abzuwenden, da Vorstandsämter nicht mehr besetzt werden konnten. In der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mitwoch machten die Versammelten Nägel mit Köpfen. Die Aktivitäten werden fortgesetzt, nun als Arbeitskreis „Theater und Kreatives“ unter dem Dach des Vereins Aktiver Hotzenwald.

Seit der Gründung 2001 haben die Aktiven ein abwechslungsreiches Theater- und Freizeitprogramm auf die Beine gestellt. Da in der Mitgliederversammlung in November vakant werdende Vorstandsposten nicht mehr besetzt werden konnten, war klar, dass die Alternative die Auflösung des Vereins ist. Zur Tat schreiten wollte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht, denn es war angedacht, die Aktivitäten als Arbeitskreis unter dem Dach des Vereins Aktiver Hotzenwald weiterzuführen. Das Ergebnis entsprechender Gespräche sollte abgewartet werden. Diese wurden erfolgreich abgeschlossen, man sei mit offenen Armen aufgenommen worden, freute sich die ehemalige Vorsitzende Karin Steinebrunner. Als Arbeitskreis „Theater und Kreatives“ werden die Aktivitäten fortgesetzt. In diesem Jahr wird man das Sommerferienprogramm mitgestalten, für das Ende des Jahres steht ein Theaterstück aus der Feder von Dirk Neumann unter Mitwirkung von Schülern auf dem Programm.

Zunächst gab es neben dem Beschluss zur Auflösung weitere Formalitäten. Zu Liquidatoren, die für die Abwicklung des Vereins, unter anderem die Auflösung der Konten und die Kündigung des Homepagevertrags, verantwortlich zeichnen, wurden Karin Steinebrunner und die ehemalige Kassiererin Claudia Nissen bestimmt. Ein Teil des Vermögens wurde an den Verein Aktiver Hotzenwald transferiert, um die Aktivitäten des Arbeitskreises zu finanzieren. Der Rest kommt satzungsgemäß dem Verein für krebskranke Kinder in Freiburg zugute. Das Inventar (Theaterfundus) wurde dem Verein Aktiver Hotzenwald übergeben.

Karin Steinebrunner brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die ehemaligen Mitglieder von Mutabor dem Verein Aktiver Hotzenwald beitreten, um die Arbeit zu unterstützen. Wehmut ob der Auflösung war nicht zu spüren. Es herrschte Aufbruchstimmung. Die Zusammenarbeit mit den anderen Arbeitskreisen sei reizvoll, hieß es.