Der Gugelturm zwischen Kleinherrischwand, Niedergebisbach und Engelschwand wurde im Jahre 1974 fertig gestellt. Die Konstruktion des Aussichtsturms ist eine technische Meisterleistung, die 1979 beim Wettbewerb „Holzbaupreis Baden-Württemberg“ ausgezeichnet wurde. Grund für die Prämierung war die damals eigenwillig anmutende Bock-Holzkonstruktion. Der Entwurf entstammt einer Freiburger Architektengruppe, die Planungsunterlagen erstellte Ingenieur Johann Georg Güdemann aus Kandern.

Der Gugelturm, scherzhaft auch der neue Hotz, ist ein Aussichtturm auf dem Gugel. Der erste Turm, ein glockenförmiger Bau, auf der Gugel fiel kleiner aus und war komplett in Holz erbaut. Sein Standort war nicht identisch mit dem heutigen Standort des Gugelturms. | Bild: Annka Mickel (repro)

Der Turm ruht auf drei Pylonen, die in der ersten Ausführung aus 32 Meter langen Douglasienstämmen bei Kandern geschlagen wurden. Von dort transportierte Fuhrunternehmer Karle aus Todtmoos-Au die Stämme nach Kleinherrischwand – ein Ereignis mit Polizeigeleit. Die letzten Meter ab dem Waldheim über die Wiese zur Gugel übernahm Fuhrunternehmer Zumkeller aus Hartschwand das Gespann.

1972 arbeiteten 35 Mann der technischen Grenzschutzabteilung Süd aus Rosenheim drei Wochen am Gugelturm. Nachdem in einem früheren Bauabschnitt bereits die Fundamente gerichtet waren und die Grundkonstruktion aufgerichtet war, konnten sie die Brüstung der Aussichtsplattform an ihren Platz bringen. | Bild: Original Josef Auer/Repro Annka Mickel

Da Holz unter Witterungsbedingungen arbeitet, bedurfte es einer Ausgleichskonstruktion für diese Kräfte. Deshalb ruhen die Pylone auf Stahlkugeln. Diese Stahlkugeln und die Pylone sind in Betonfundamenten gesichert. Die Gesamtkonstruktion ist über verschränkte Stahlseile in den Fundamenten verspannt.

Im ersten Neubau bestand die Treppenspindel aus einer in Todtmoos geschlagenen Tanne. Die Treppenstufen waren mit verzinkten Gitterrosten gesichert. In 16 Metern Höhe wurde eine hölzerne Aussichtsplattform eingehängt. Der Turm wurde am 23. Juni 1974 feierlich eingeweiht.

20 Jahre hielt die Stahl- und Holzkonstruktion. Dann machte Fäulnis eine Sanierung unumgänglich. | Bild: Schwarzwaldverein Herrischried (Original)/Annka Mickel (Repro)

Der Heimatdichter Gerhard Jung schrieb eigens dafür ein Gedicht. Dieser Geburtstag des 30,5 Meter hohen Wahrzeichens jährte sich dieses Jahr zum 45. Mal. Nicht immer ragte die Turmspitze aus einem Wald. Erst die später vorgenommene Aufforstung der Gugel mit Fichten ließ die Spitze langsam ins Kronendach sinken.

Viele Helfer machten es möglich, dass im Sommer 1974 der zweite Gugelturm, eine technische Meisterleistung, fertig wurde. | Bild: Orginal Josef Auer/Repro Annka Mickel

Verschleiß machte 1991 ein Auswechseln des Vollholzes nötig. Eine Weilheimer Firma verwendete Leimbinderbalken, die zweifach aneinandergesetzt wurden, um die Höhe beizubehalten. 1992 wurde die Treppenspindel in Holz- und Stahlkonstruktion erneuert und die Aussichtsplattform saniert. Kosten in Höhe von 250 000 Mark fielen dafür an. Die erneuerte Konstruktion wurde am 12. Juli 1992 mit einem Einweihungs- und Benefizfest gewürdigt.

Auf dem Gipfel der Gugel über den Dächern von Kleinherrischwand ragt der Gugelturm aus dem Kronenmeer der Fichten. Von hier reicht der Blick weit ins Land. | Bild: Original unbekannt /Repro Annka Mickel

