von Hans-Jürgen Sackmann

Seit Donnerstagabend ist die Löschung des Gewerbevereins Herrischried aus dem Vereinsregister des Amtsgerichtes in Freiburg Geschichte. Mit der Wahl eines kompletten neuen Vorstandes bei der Hauptversammlung ist die Auflösung des Vereins nun endgültig abgewendet.

Bisher keine Abmeldungen

Thomas Kohlbrenner, seit 28 Jahren Kassierer im Verein und einzig übrig gebliebenes Vorstandsmitglied, berichtete in der Versammlung im Gasthaus „Christophorus“, dass Vorbereitungen zur Auflösung des Gewerbevereins getroffen wurden: „Niemand hat den Verein vermisst und die letzte Ausstellung war vor acht Jahren.“ Allerdings hatte sich niemand abgemeldet, außer dem Vorsitzenden Siegfried Metzger. Er freute sich aber, dass sich ein junges Team zusammengefunden hat, um die Geschicke des Vereins in Zukunft in die Hand zu nehmen.

Frühlingsfest als Erfolg

Die erste Feuertaufe hat die neue Truppe bei der Organisation des Frühlingsfests in Kooperation mit dem CDU-Ortsvorstand bereits bestanden. Es gab große Zustimmung bei den Gewerbetreibenden, bei den Vereinen und bei den vielen Festbesuchern. Das war die Initialzündung zur Weiterführung des Gewerbevereins.

Helmut Eckert freute sich über eine seiner letzten Amtshandlungen als Stellvertreter von Bürgermeister Christof Berger, der im Urlaub weilt. Er leitete die Wahl und hatte leichtes Spiel. Alle vorgeschlagenen neuen Vorstandsmitglieder wurden in offener Wahl einstimmig gewählt: Victoria Gerspach (Vorsitzende), Stefan Dröse (stellvertretender Vorsitzender), Christian Dröse (Kassierer), Melanie Eitner (Schriftführerin), Katja Hauber (Beisitzerin), in Abwesenheit, mit Zustimmung Rico Dannenberger (Beisitzer) sowie die beiden Kassenprüfer Rolf Dannenberger und Yvonne Eckert.

Helmut Eckert wünschte im Namen der Gemeinde viel Erfolg und ist guter Dinge, dass es erfolgreich weitergeht. Vor einem Jahr hätte niemand an die Wiedergeburt des Gewerbevereins geglaubt: „Wie der Phönix aus der Asche auferstanden ist, so hat sich der Verein von der schweren Zeit in Kürze erholt.“ Thomas Kohlbrenner hatte noch eine gute Nachricht für seine Nachfolger. Schon nach der Sitzung im Frühling hat er das Amtsgericht in Freiburg informiert, dass es mit dem Verein weitergeht. Obwohl der Verein in den vergangenen Jahren keine Einnahmen erzielt hat, konnte er eine Kasse mit einem kleinen positiven Saldo übergeben.

Die neue Vorsitzende Victoria Gerspach begrüßte das Team: „Die Organisation des Frühlingsfestes hat mächtig Spaß gemacht.“ Es wird auf jeden Fall eine Gewerbeschau im Jahr 2020 geben. Jeder soll sich schon einmal Gedenken machen, wie die Veranstaltung aussehen soll und vor allem sollen neue Mitglieder geworben werben.