Herrischried Der Gemeinderat macht den Weg frei für ein Ärztehaus in Herrischried

Die Gemeinde Herrischried möchte die Physiotherapiepraxis über dem Schmidt's Markt kaufen. Die Räume sind vielfältig nutzbar. Neben Ärzten könnte auch die Verwaltung dort einziehen.

Die Ampel steht auf grün für die Ansiedlung von einem oder mehreren Ärzten in Herrischried. Der Gemeinderat beschloss den Erwerb einer Physiotherapiepraxis mit angrenzender Wohnung im Gebäude des Schmidt's Markts. Sollte sich kein Arzt finden, gäbe es es zahlreiche andere Nutzungsmöglichkeiten für die Räume. Sämtliche Entwicklungsmöglichkeiten stehen offen, war im Gemeinderat zu erfahren.

Nachdem die Arztpraxis Böttcher/Höller nach Rickenbach verlegt wurde, gib es in Herrischried keine hausärztliche Versorgung mehr. Es wird immer schwerer, Hausärzte für den ländlichen Raum zu gewinnen. In Herrischried hat man sich viele Gedanken zu diesem Thema gemacht und sieht nun zwei denkbare Alternativen: einerseits ein dauerhaft besetzter Arztstandort, andererseits eine Praxis, die temporär von einem Hausarzt besetzt ist.

Nun stehen die Räume der Physiotherapiepraxis mit angrenzender Wohnung zum Verkauf, es handelt sich um eine Fläche von rund 250 Quadratmetern. Die Ärzte Pasqual und Burgstett könnten sich die Einrichtung einer an zwei Tagen besetzten Zweigstelle auf einer Teilfläche grundsätzlich vorstellen, konkret ist aber noch nichts. Weitere Ärzte als Interessenten sind noch nicht in Sicht. Bürgermeister Christof Berger betonte, es sei eine einmalige Gelegenheit, barrierefreie Räume mit dieser Fläche an derart zentraler Lage zu finden. Durch die separaten Eingänge seien Wohnung und Praxis sowohl separat als auch gemeinsam nutzbar. „Es lässt sich was daraus machen.“

Sollte keine Arztpraxis kommen, könnte man sich bei der Gemeindeverwaltung auch vorstellen, während der Neubaumaßnahmen des Rathauses in einigen Jahren dort die Verwaltung unterzubringen, die Fläche und der Zuschnitt der Räume ließen dies zu. Vor allem auch, weil sich alles auf einer Ebene befindet. Berger sagte dazu: „Wir müssen nichts übers Knie brechen. Bei der Investitionssumme drückt uns der Schuh nicht gewaltig.“ Über die Kaufkonditionen schwieg er allerdings in der öffentlichen Gemeinderatsitzung, diese wurden anschließend in nichtöffentlicher Sitzung besprochen.