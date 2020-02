von sk

Drei junge Erwachsene des Eislaufvereins Hotzenwald Herrischried (EVHH) sind erstmals in dieser Saison bei einem Eiskunstlauf-Wettbewerb in der Schweiz gestartet. Die Resultate: zweiter Platz/Adult Bronze Jessica Scherk, erster Platz/Adult Silver Vanessa Wodars, erster Platz/Adult Masters Stephanie Kühne. Stephanie Kühne gehört zum Trainingsteam des EVHH und hat zu Beginn der Saison mit den Läuferinnen ihre Küren einstudiert, schreibt der Verein.

Herrischried Eissportclub ESPCH will durchhalten statt aufgeben Das könnte Sie auch interessieren

Jessica Scherk sagt: „Lange Anfahrt, tolles Stadion, super Atmosphäre und Berge um die Eishalle herum. Wir sind international gestartet mit Konkurrenz aus Italien und der Schweiz. Was uns stärkte: Die ausgezeichnete Betreuung durch unsere Trainerin – unser Vorbild, da sie selbst auch gestartet ist.“ Vanessa Wodars ergänzt: „Unser Tag begann mit einem Off-Ice-Warm-up vor einem wunderschönen Alpenpanorama. Es folgte die Einlaufphase mit anschließender Darbietung unserer Küren im sehr großen Thomas Domenig Stadion, welches mit seinen rund 2800 Zuschauerplätzen beeindruckte. Vor einigen Fans durften wir das zeigen, wofür wir die ganze Saison in Herrischried trainiert haben.“

Herrisdhried Eisläufer vom EVH Herrischried beweisen ihr Können Das könnte Sie auch interessieren

Mit Erfolg, obwohl die Schweiz mit höheren Bewertungsmaßstäben misst. Der nächste Wettbewerb wird in Balingen stattfinden, mit einer weiteren jugendlichen Kürläuferin und dem Nachwuchs des EVHH. Anfang März geht es mit dem ersten Start in Österreich nach Feldkirch in Vorarlberg.