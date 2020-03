Der Herrischrieder Bürgermeisterkandidat Christian Dröse startet als erster Bewerber eigene Wahlversammlungen. Er lädt am Donnerstag, 19. März, um 19.30 Uhr zum Bürgergespräch in das Gasthaus „Ochsen“ Herrischried ein. Herrischried wählt am 26. April.

Nach Mittelung Dröses gibt es außerdem folgende weitere Veranstaltungen, die alle um 19.30 Uhr beginnen, falls nicht anderes vermerkt: Dienstag, 24. März, Bürgergespräch in der Stube „Alpenblick“ Niedergebisbach; Donnerstag, 26. März, Bürgergespräch im „Jägerstüble“ Hornberg; Dienstag, 31. März, Gespräch mit Vereinsvorsitzendenin der „Knoblauchzehe“ Herrischried; Donnerstag, 2. April, Bürgergespräch im „Loipenstüble“ in Großherrischwand; Montag, 6. April, 19 Uhr Gespräch mit Jung- und Erstwählern im „Herrischrieder Hof“; Dienstag, 7. April, Bürgergespräch bei Familie Matt,r Schulstraße 13 in Hogschür; Donnerstag, 9. April, Bürgergespräch im „Wehrhalder Hof“; Dienstag, 14. April, Bürgergespräch bei Familie Tröndle, Kapellenstraße 16 in Rütte; Samstag, 18. April, 9 bis 12 Uhr Bürgergespräch auf dem Dorfplatz Herrischried; Samstag, 25. April, 9 bis 12 Uhr Bürgergespräch auf dem Dorfplatz Herrischried.