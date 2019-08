von Charlotte Fröse

Landrat Martin Kistler sprach an der Feierstunde zum 40-jährigen Dienstjubiläum von Bürgermeister Christof Berger, die im Anschluss an die Gemeinderatsitzung am Montagabend stattfand, von einer „Sternstunde der Kommunalpolitik“. Von den insgesamt 40 Dienstjahren ist Christof Berger 15 Jahre als Bürgermeister in Herrischried tätig.

Rückblick auf Zeit als Bürgermeister

Landrat Kistler ging in seiner Laudatio intensiv auf die 15 Jahre Christof Bergers als Herrischrieder Bürgermeister und in seiner Amtszeit erfolgreich bewältigte Projekte ein. Er hob vor allem den Bau der Gemeinschaftsschule Hotzenwald hervor, welcher mit allen Fördermöglichkeiten ausgestattet gelingen werde. Mit der neuen Schule könne im Hotzenwald ein attraktives Angebot gemacht werden, das vor allem für junge Familien wichtig sei, führte Kistler aus.

Kleinherrischwand Der Gugelturm, das markanteste Wahrzeichen des Hotzenwaldes, galt als technische Meisterleistung in den 70iger Jahren Das könnte Sie auch interessieren

Viele Projekte in die Wege geleitet

Aber auch Projekte rund um die Wasser- und Abwasserversorgung, Straßensanierungen oder Kinderbetreuung, um nur einige zu nennen, hob er hervor. „Um all dies zu realisieren, ist Christof Berger nie müde geworden, um an Fördergelder zu kommen“, betonte der Landrat. Kistler hob hervor, dass es Herrischried in den Dienstjahren Bergers gelungen sei, den Status der Bedarfsgemeinde abzulegen. Dazu habe es finanzwirtschaftlichen Sachverstand gebraucht, den er Berger attestierte.

Ein überzeugter Patriot

Bürgermeister Christof Berger zeigte sich an der Feierstunde als überzeugter Patriot in Sachen Kommunalpolitik. Berger sagte, er habe keine Sekunde die Ausbildung und seine Tätigkeit in den nunmehr 40 Dienstjahren im Bereich der Kommunen bereut. Er betonte aber auch, dass es gerade im Hinblick auf die Arbeit als Bürgermeister nur funktioniere, wenn Gemeinderat und Bürgermeister miteinander kommunizierten. Auch die gut funktionierende Verwaltung trage einen großen Teil an der erfolgreichen Verwirklichung etlicher Projekte bei. In Herrischried sei dies gelungen, betonte Berger.

Urkunde aus Stuttgart

Kistler überreichte dem Jubilar die Glückwünsche nebst der Anerkennungsurkunde zum Jubiläum von Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg.

Dank für die langjährige Tätigkeit und Glückwünsche überbrachte er auch im Namen der umliegenden Bürgermeister und des Landratsamtes. Helmut Eckert, der ehemalige langjährige Bürgermeisterstellvertreter, hielt Rückblick auf die mit dem Jubilar gemeinsam verbrachten Jahre in der Gemeinde und viele behandelte Projekte.

Lob aus der Gemeindeverwaltung

Eckert lobte die enge unkomplizierte Zusammenarbeit mit Christof Berger, die immer frei von Missverständnissen gewesen sei. In einem persönlichen Statement sagte Helmut Eckert: „Christof Berger ist zu einem guten Freund geworden.“ Die Gratulation im Namen der Gemeinderäte überbrachte der neu gewählte erste Bürgermeisterstellvertreter, Manfred Krüger. Den Gratulanten schlossen sich auch die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung mit einem Geschenk an.