von Peter Koch

Die Feuerwehr Herrischried rückte um 10.08 Uhr bei der Eishalle an. Einsatzleiter Christian Dröse teilte unserer Zeitung auf Anfrage mit, dass sich bei Eintreffen der Feuerwehr das Personal und weitere Personen vor dem Gebäude befunden hätten. „Man hat hier richtig reagiert und den gefährdeten Bereich evakuiert“, so Dröse. Vor Ort wurde die Feuerwehr über einen Fritteusenbrand in der Küche des Restaurants „Fürbuehni“ informiert. Beim Bekämpfen des Feuers mit der Löschdecke hatte sich ein Mitarbeiter des Restaurants schmerzhafte aber leichte Verbrennungen an der Hand zugezogen.

Die Feuerwehr rückte dann unter Atemschutz in den stark verqualmten Eingangsbereich der Eishalle und des Restaurants vor. Da das Feuer durch die umsichtige und schnelle Reaktion des Restaurantpersonals gelöscht worden war, musste die Feuerwehr lediglich die verqualmten Räume belüften und die Abzugshaube der Küche kontrollieren. Zwischenzeitlich konnte die verletzte Person durch das eingesetzte DRK behandelt werden.

Während des Feuerwehreinsatzes fand in der Eishalle ein Jugendturnier statt. Dieses war durch die Ereignisse im benachbarten Restaurant nicht betroffen. Viele bemerkten den Brand erst, als die Feuerwehr erschien. | Bild: Peter Koch

Das eine Etage tiefer stattfindende Eishockey-Jugendturnier war von dem Brand nicht betroffen. Hier bemerkte man den Brand erst, als die Feuerwehr in der Eishalle nach dem rechten sah. Die Feuerwehrleute sicherten umgehend den Weg in den verqualmten Bereich ab, sodass für die Kinder und Zuschauer des Turniers keine Gefahr bestand. Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger sowie Einsatzleiter Christian Dröse konnten die Drehleiter aus Todtmoos, die Feuerwehren der Abteilungen Herrischried, Hogschür, Niedergebisbach-Hornberg, Rütte und das Rote Kreuz nach Abschluss der Belüftung aus dem Einsatz entlassen.

Hussein Saeed, Betreiber des „Fürbuehni“, zeigte sich erleichtert, dass alles so glimpflich abgelaufen war. Seiner Auskunft nach entstand nur sehr geringer Sachschaden an der Fritteuse. So konnte er in seinem Restaurant anschließend normal den Betrieb aufnehmen.