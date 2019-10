Herrischried (psc) Die Tage werden kürzer, die Nächte länger – aber das stört die Trachtenkapelle Herrischried nicht im Geringsten. Am Sonntag, 27. Oktober, veranstaltet sie ihr traditionelles Brägelfest am in der Herrischrieder Rotmooshalle. Traditionelle Brägelgerichte aus 250 Kilogramm regionaler Kartoffeln, die von Hand von den Gastgebern verarbeitet werden, versprechen mehr als nur Gaumenschmaus. Kartoffelkreationen und ein unterhaltsames musikalisches Rahmenprogramm erwarten die Besucher. Klarer Fall: Das Brägelfest ist eine Reise wert. Nicht nur für diejenigen, die auf die tolle Knolle stehen.

Bereits ab 11 Uhr wird die Brägelpfanne heiß laufen und die Gäste neben leckerem Brägel auch mit regionalem Wildgulasch verwöhnen. Schleckermäuler können sich noch mehr über das große Torten- und Kuchenangebot freuen – das alles ist garantiert selbstgemacht. Doch auch musikalisch wird wieder einiges geboten. So startet der Sonntag flott mit dem Musikverein aus Mühlhausen, der den Brägelfreunden ab 11 Uhr beim Frühschoppen kräftig einheizt und, so die Veranstalter, „nicht nur die Gerichte zum Kochen bringen wird“. Ab 13 Uhr geht es mit musikalischer Unterhaltung des Musikvereins „Alpenblick“ Willaringen weiter, bevor um 15 Uhr die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen auf der Bühne begrüßt wird – auch sie ist ein Garant für beste musikalische Unterhaltung. Neben diesen musikalischen Höhepunkten reichen die Mitglieder der Trachtenkapelle Herrischried traditionelle Brägelgerichte. „Wild auf Brägel“ ist also auch dieses Jahr wieder angesagt. Die deftigen Brägel werden mit regionalem Wildgulasch mit Biire und Steinbeerii serviert. Auch Kartoffeln in Stäbchenform (Pommes) und mit Currywurst stehen auf der Karte. Über 250 Kilogramm Ackerfrüchte verwandeln die Trachtenmusiker und ihre vielen Helfer in herzhafte Köstlichkeiten. Ausnahmsweise tauschen hierfür die Musiker ihre Trachten gegen Schürzen. Zu diesem Anlass ziehen wieder alle Musiker und Musikerinnen fest an einem Strang. Ganze Familien sind im Einsatz, jede helfende Hand wird mobilisiert, sodass an beiden Tagen die Brägelpfanne ununterbrochen in Betrieb sein wird. Für den süßen Nachtisch bietet die vielen selbstgemachten Torten- und Kuchen eine vielfältige Auswahl an. So lässt sich der Oktober uff’m Wald genießen.

Brägelfest

Das Brägelfest findet in der Rotmooshalle in Herrischried am Sonntag, 27. Oktober, statt. Beginn ist um 11 Uhr. Unterhaltung mit dem Musikverein Mühlhausen ab 11 Uhr, ab 13 Uhr mit dem Musikverein Willaringen und um 15 Uhr mit der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen. Veranstalter ist die Trachtenkapelle Herrischried.

Infos im Internet:

http://www.trachtenkapelle-herrischried.de