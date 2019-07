von Sigrid Schneider

Bei strahlendem Sonnenschein absolvierten die Teilnehmer am 29. Herrischrieder Mountainbike-Tags und 13. Walk uff‘m Wald des Ski-Clubs Hotzenwald ihre sportlichen Herausforderungen. – „Inmitten einer der wunderbarsten Landschaften zum Fahren und Gehen“, so Mountainbiker Armin Wiedmär, der schon seit Jahren an diesem Event teilnimmt. Gemeinsam mit seinem Sohn André absolvierte der Schweizer Rentner die 40 Kilometer-Strecke, die die Radsportler in Richtung Norden geführt hat.

60 Kilometer sind Pflicht

Willi Büchele, der zusammen mit seinem Enkel Mirco Eckert eher die 60 Kilometer anpeilt, freut sich besonders über den Streckenverlauf vorbei an der heimatlichen Schmalenberg-Kapelle in Dachsberg. „Die 40 Kilometer reizen uns eher weniger – wir beide wollen schon mehr“, sagt er.

Alles im Griff: André und Armin Wiedmär lassen sich am Posten bei der Schellenberger Kapelle von Eric Biehler ihre Karten abstempeln. | Bild: Schneider, Sigrid

„Insgesamt können wir sagen, dass die allermeisten Mountainbiker dieses Mal zu den Routiniers gehören, die auf ihre vielseitige Outdoor-Ausrüstung zurückgreifen können und die herausfordernden 40 oder 60 Kilometer fahren – Familien oder eher gemächliche Fahrer, für die die 16-Kilometer-Tour gedacht ist, halten sich heute eher im Hintergrund“, sagt Hauptorganisator Walter Freter.

Walker genießen die Natur

Bei den Walkern genießen alle Altersklassen gelassen und voller Freude das unmittelbare Erleben der Naturerleben. Sowohl die Fünf- als auch die Acht-Kilometer-Strecke führten um Herrischried herum.

Allerdings verzeichnet der Ski-Club Hotzenwald weniger Teilnehmer als in den Vorjahren. „Bei den Bikern haben wir 190 Teilnehmer und Walker sind es etwa 50“, sagt Markus Bruttel, der die Teilnehmer-Listen und Urkunden verwaltet. Die Organisatoren gehen davon aus, dass die Gründe hierfür der heftige Regen in der Nacht vor der Veranstaltung und die Gewittermeldungen für Sonntag seien.

Engagierte Helfer: Kleine Service-Leistungen sind mit inbegriffen an den Streckenposten – Sabine Dorfmeister hilft Nik Drechslin seinen Rucksack zu schließen. | Bild: Schneider, Sigrid

Freude über die kurzen Check-Ins der Teilnehmer herrschte bei den Helfern an den Versorgungs- und Kontrollständen. Hier wurden die Sportler mit Snacks und Getränken versorgt – sogar ein pinkfarbener Iso-Drink sorgte neben Tee und Wasser für sommerliche Farbtupfer. „Die meistern freuen sich über eine kleine Pause und einen kurzen Small-Talk und wir natürlich auch“, sagt Sabine Dorfmeister, die mit Anna-Maria Huber und Eric Biehler den Stand bei der Schellenberger Kapelle betreute.

Wichtiger Snack: Bananen sind längst schon Kult und gehören für die Teilnehmer des Mountainbike-Tags zum Pausen-Standard, weiß Helferin Anna Huber. | Bild: Schneider, Sigrid

Kleine Service-Leistungen sind mit inbegriffen, denn wirklich alle sollen einen schönen Tag erleben, findet sie. An der Schellenberger Kapelle trafen alle drei Mountainbike-Strecken aufeinander und führen auf den gemeinsamen Rückweg zum Ziel bei der Rotmooshalle. Und dort gab es alle Urkunden, ein kleines Präsent und der obligatorische Schoki-Drink. „Der Schoki ist schon Tradition“, sagt Walter Freter und lacht.

Schneller Überblick: Willi Büchele und Enkel Mirco Eckert checken den Streckenverlauf der 60 Kilometer für die Mountainbiker. | Bild: Schneider, Sigrid

Er freut sich besonders über die gelungene Organisation, die erstmals wirklich von einem ganzen Team gestemmt wurde. „Wäre ich als Leiter ausgefallen, so hätte das ganze trotzdem spielend funktioniert – eine gelungene Teamarbeit. So soll es schließlich sein in einem Verein“, sagt er erfreut.