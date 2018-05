Herrischried Beim Konzert der Trachtenkapelle Herrischried beschwören die Melodien Bilder herauf

Die Trachtenkapelle Herrischried erzählt musikalisch Begebenheiten aus Europa. Das Orchester nimmt auch musikalisch Abschied von Klaus Matt.

Unter dem Motto „G’schichte“ veranstaltete die Trachtenkapelle Herrischried ihr traditionelles Jahreskonzert am Ostersonntag in der Rotmooshalle in Herrischried. Unter der Leitung von Dirigent Martin Schmidt präsentierte die Trachtenkapelle ein abwechslungsreiches musikalisches Programm und nahm ihre Besucher auf eine (Zeit-)Reise quer durch ganz Europa mit.

Rund 200 Besucher fanden sich in der Rotmooshalle ein, um den Klängen der Trachtenkapelle zu lauschen. Mit dem Titel „Glory of Love“ von Johan de Meij eröffneten die Musiker ihr Jahreskonzert. Gleich zu Beginn zeigten die Mitglieder, welche Kraft in ihrem Ensemble steckt. Die kontrastreiche Darstellung der ruhigeren Strophen sowie des schnellen und abwechslungsreichen Chorus’ zeigte die musikalische Diversität der Trachtenkapelle. Die abwechselnde melodische Landschaft erinnerte an eine wechselhafte Reise durch die Berge. Auch der Titel „La Storia“ von Jacob de Haan erinnerte an eine Reise, jedoch nicht durch die Berge, sondern durch einen Film der 50er Jahre. Die schnelle Komposition lebte vor allem durch kräftige Einsätze der Schlagzeuge. Durch die energische Leitung von Dirigent Martin Schmidt sowie das souveräne Zusammenspiel der Kapelle wurde „La Storia“ zu einem harmonischen Gesamtkonzept, das das Publikum immer wieder mit abwechslungsreichen Passagen überraschte.

Vom Kampf der Bauern gegen die napoleonischen Streitkräfte erzählte die Trachtenkapelle mit der musikalischen Komposition „Tirol 1809“ von Sepp Tanzer. Die Suite aus insgesamt drei Sätzen beschrieb den Aufstand, den Kampf am Berg Isel sowie den Sieg über Napoleon. Mit musikalischen Höhen und Tiefen beschrieben die Musiker eine Kampfsituation und veranschaulichten das Leiden der damaligen Bauern gekonnt. Für das anspruchsvolle Musikstück erhielt die Kapelle zahlreiche Zurufe und einen gewaltigen Applaus. Neben dem Paso Doble „El Escorial“, dem Marsch „Adelhausener Impressionen“ sowie dem Titel „Downtown“, präsentierte die Trachtenkapelle das Stück „Simon und Garfunkel“ von Kurt Gäble.

Nach einer „Fernweh – Polka“ spielte das Ensemble „Ungarns Kinder“ und damit auch ihr letztes Stück des geplanten Programms. Mit dem Titel von Emil Toft verabschiedete sich die Trachtenkapelle von Klaus Matt, der seit 26 Jahren Mitglied des Vereins war und zudem sechs Jahre lang als Vorsitzender fungierte. Temperament- und kraftvoll beendeten die Musiker ihr Jahreskonzert nach drei weiteren Zugaben und erhielten für ihre musikalische Leistung zahlreiche Zurufe und einen begeisterten Applaus der Zuhörer.