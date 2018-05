Herrischried Beim Eisslalom in Herrischried gibt es rasante Manöver auf glatter Fahrbahn zu sehen

Der Eisslalom des Automibilclubs Hotzenwald in der Eishalle Herrischried lockt zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer an.

Für die Zuschauer stand beim Eisslalom des Automobilclubs Hotzenwald der Spaß im Vordergrund, während die Fahrer angespannt im Fahrzeug saßen, um möglichst schnell den Parcours zu bewältigen. Wichtig dabei war, mit dem Fahrzeug keine Pylone zu verschieben, denn die drei Strafsekunden, die es dafür gab, konnten kaum mehr aufgeholt werden..

Viele Motorsportler waren auch in diesem Jahr nach Herrischried gekommen, um auf dem Eis mit spektakulären Drifts möglichst schnelle Rundenzeiten zu fahren. Auch zwei 16-jährige Fahrerinnen aus Landau gingen an Start.

Begonnen hatten die Rennen in der Herrischrieder Eishalle mit dem Autorennen mit normalen Sommerreifen. Damit gingen beim Mehrfachstart elf Fahrer an den Start, beim Einfachstart wagten sich zwölf Fahrer und zwei Fahrerinnen auf das Eis. In beiden Disziplinen wurde Christian Aeschbach aus Oberentfelden in der Schweiz Sieger. Beim Mehrfachstart war er lediglich eine Hundertstelsekunde schneller als sein Landsmann Thomas Lerch. Beim Einfachstart kam der Herrischrieder Hermann Vogt auf den zweiten Platz.

Bei der Disziplin mit Karts, deren Reifen mit Spikes ausgestattet waren, wagten sich zwölf Jugendliche unter 16 Jahren auf das Eis. Der 14-jährige Demien Hugenschmidt aus Bamlach entschied das Rennen für sich. Die Zuschauer staunten, mit welcher Selbstsicherheit die Kinder und Jugendlichen das Kart auf dem Eis beherrschten und es kaum erwarten konnten, das Fahrzeug endlich zu besteigen.

Bei den Senioren entschied der Luzerner Jerome Tellenbach das Rennen für sich. Auf den zweiten Platz kam der Schweizer Thomas Lerch. Der Herrischrieder Automobilclubvorsitzende Gerold Zumkeller war bester deutscher Starter und kam auf den dritten Platz.

Wenn auch verbissen um möglichst kurze Rundenzeiten gekämpft wurde, hatten die Teilnehmer doch auch großen Spaß. So sind die Kartfreunde aus Oberentfelden in der Schweiz schon seit 15 Jahren dabei. „Wir werden auch im nächsten Jahr wieder in Herrischried dabei sein“, erklärte ein Oberentfelder Fahrer. Die Organisation sei vortrefflich und das Fahren auf dem Eis immer wieder eine neue Herausforderung.

Für den Herrischrieder Automobilclub bedeutet das Rennen nicht nur in sportlicher Sicht eine Herausforderung, sondern auch in der Organisation. So muss auf dem mehr als 300 Meter langen Eisparcours die Fläche abgesichert und markiert werden, bevor es an den Start geht und dann zwei Lichtschranken die Rundenzeit festhalten.