Herrischried vor 1 Stunde

Bei „Spiel-Sport-Feuerwehr“ zeigen am 22. September in Herrischried Nachwuchs-Rettungskräfte, was in ihnen steckt

Jugendrettungskräfte aufgepasst! Am 22. September findet in Herrischried die Kreisveranstaltung „Spiel-Sport-Feuerwehr“ statt, bei der der Nachwuchs von Feuerwehr, DRK und THW beweisen kann, was in ihm steckt. Die Vorbereitungen laufen bereits, für die Besten winken Siegerpokale.