von Peter Umstetter

Einem Anwohner im Anwesen des Kindergarten Wespennest wurde nach seinen Angaben von einem Nachbarn das Auto zugeparkt. Daraufhin schaute er sich um und bemerkte, dass der Ford des Nachbarn mit Schweizer Zulassung nicht abgeschlossen war und beschloss diesen von der Hofeinfahrt selbst wegzufahren.

Nicht ganz schadenfrei ausgegangen ist das Umparken eines Autos auf dem Parkplatz vom Kindergarten Wespennest. Der Wagen rollte direkt in die Hängebrücke hinein. | Bild: Peter Umstetter

Wie der Fahrer auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, musste er zu seinem Bedauern feststellen, dass weder Hand noch Fußbremse eine Wirkung zeigten, als er den Ford seines Nachbarn auf dem Parkplatz des Kindergartens vor dem Spielhäuschen parken wollte. In der Folge rollte der Wagen über den Bordstein die Böschung hinab und landete in der Hängebrücke des Spielhauses vom Kindergarten. Glück im Unglück hatte der Fahrer, der den Wagen seines Nachbarn in eine ungünstige Parkposition brachte. Er selbst blieb unverletzt.

Hängebrücke ist vorrübergehend nicht benutzbar

Um das Auto aus der Hängebrücke wieder herauszubekommen, eilte ein freiwilliger Helfer herbei und befreite den Ford mit Hilfe eines Traktors. Ganz unbeschädigt blieb das Auto durch die Landung in der Hängebrücke nicht und auch diese wurde so beschädigt, dass sie vorrübergehend von den Kindergartenkindern nicht benutzt werden kann.

Der Fahrradständer, der aus seinem Fundament dadurch gerissen wurde, wartet nun auch auf eine Reparatur. Die Höhe des Gesamtschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Da die Nachbarn sich untereinander geeinigt haben, war auch keine Polizei vor Ort von Nöten. Da jedoch auch Schaden an dem Spielhaus und am Fahrradständer des Kindergartens entstanden sind, wird die Polizei die Ermittlungen in dieser Sache noch aufnehmen.