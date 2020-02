von sk

Ein junger Mann geriet am Mittwoch gegen 8 Uhr auf der L 151 in Kleinherrischwand mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Garten eines Wohnhauses auf dem Dach liegen. Mit Hilfe zweier Ersthelfer konnte sich der Fahrer aus seinem demolierten Wagen befreien. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt er leichte Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Garten wurde unter anderem durch ausgelaufende Betriebsstoffe in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte bei cirka 2000 Euro liegen.