Hottingen Auffahrunfall mit 12000 Euro Sachschaden

Hottingen – Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Samstag gegen 14 Uhr auf der Straße Im Süßhof. Laut Polizeibericht befuhr eine 73 Jahre alte Frau von Hottingen her kommend mit ihrem Opel die Straße in Richtung Oberwihl. Als sie nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, erkannte dies die hinter ihr fahrende 18 Jahre alte Hyundai-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Opel auf. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, die Fahrerinnen blieben unverletzt.