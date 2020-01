von Peter Koch

Die Zukunft ist gesichert, der Nachwuchs steht hervorragend da: Zwölf Jugendliche in Ausbildung kann die Trachtenkapelle Herrischried vorweisen, verkündet die Jugendvertreterin Teresa Matt bei der Jahreshauptversammlung des Vereins am Samstag. Zudem sei die Jugendausbildung, durchgeführt mit der Musikschule Bad Säckingen und begleitet von den Bläserklassen der Hotzenwälder Schulen, sowie den Jugend- und Kinderorchestern top organisiert. Teresa Matt trat jedoch nicht mehr zur Wiederwahl für ihr Amt an. Lara Füner wird einstimmig zur neuen Jugendvertreterin gewählt.

„Wir leisten viel für den Ort, wir stemmen neben unserem musikalischen Einsatz auch noch den Dilldappe-Ball und das Brägelfest“, erklärt ein sichtlich stolzer Ralf Huber, Vorsitzender der Trachtenkapelle. Er führt den Abend lässig und gekonnt und auch er spricht davon, dass der Nachwuchs zahlreich ist, die 59 aktiven Mitglieder motiviert und fleißig sind. Huber muss im vollbesetzten Herrischrieder Hof zum Mikro greifen, damit ihn alle verstehen können. Er fordert seine Musiker auf, nicht nachzulassen: „Wir wollen die erste Adresse uffm Wald sein, Die Trachtenkapelle!“, steckt er das Ziel für 2020 fest. Er dankt besonders auch den Mitgliedern mit speziellen Aufgaben, die unter anderem die Arbeit mit den Kindern, die handwerklichen Einsätze und sonstige organisatorische Aufgaben leisten.

„Fünf Jahre musst du schaffen, fünf Jahre hast du Spaß, dann wird man sehen“, so rezitiert Dirigent Martin Schmidt eine Weisheit seiner Dirigentenausbildung und spielt darauf an, dass er nun fünf Jahre im Verein sei und folglich die fünf Jahre Spaß folgen werden. Vor allem mahnt er die Probendisziplin an. „Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr leicht abgebaut“, so Schmidt. „Ich freue mich darüber, dass wir so viele kreative Köpfe im Verein haben, bringt euch noch mehr ein“, fordert er die Anwesenden auf. Als „absolute Höhepunkte des Jahres“ bezeichnete Schmidt den Auftritt der Trachtenkapelle zusammen mit der Bläserklasse der Hotzenwaldschule sowie die stimmige Heiligabendmessse.