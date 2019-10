von Susanne Schleinzer-Bilal

Freispruch für den Angeklagten im Fall einer versuchten Strafvereitelung, urteilte Richter Rupert Stork vom Amtsgericht Bad Säckingen. Auch Verteidigerin Silvana Grass hatte für einen Freispruch ihres Mandanten plädiert. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Dunja Lötterle dagegen hatte sich für eine Geldstrafe ausgesprochen. Sie hatte dabei für eine Tagessatzhöhe von 90 Tagessätzen zu je 20 Euro plädiert.

Als Beifahrer unterwegs

Der 47-jährige Angeklagte war zum Tatzeitpunkt als Beifahrer mit einem Freund im Auto unterwegs. Beide hatten einen hohen Alkoholpegel, der 47-Jährige hatte 2,8 Promille, der Fahrer 2,3 Promille. Sie hätten von Herrischried nach Hogschür fahren wollen und seien dabei in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Mitleid als Motiv

Der Schaden an dem Auto betrug 17 000 Euro. Bei der Polizei hatte der Angeklagte angegeben, dass er der Fahrer gewesen sei, um seinen Freund zu schützen. Eine Woche später habe er seine Aussage bei der Polizei revidiert, nachdem er von seinem damaligen Arbeitgeber unter Druck gesetzt worden sei. Er habe das aus Mitleid getan, damit der andere nicht den Führerschein verliere, gab er an.

Keine Chance zum Ausweichen

Die Geschädigte, die als Zeugin vor Gericht geladen war, gab an, dass das Auto ihr in einer Kurve entgegengekommen sei und sie keine Chance zum Ausweichen gehabt hatte. Der Beifahrer sei dann ausgestiegen. Sie könne sich noch genau an ihn erinnern, weil er eine ältere Kratzwunde an der Stirn gehabt hätte. Der Fahrer habe keine Angaben zur Person machen wollen, habe nach einem kurzen Wortwechsel auf Russisch gesagt, der andere sei gefahren. Vor allen Dingen der Beifahrer habe den Eindruck erweckt, stark alkoholisiert zu sein. Die Polizei habe dann bei beiden Personen Blut abgenommen.

Angeklagter wollte Freund schützen

Der Fahrer, der inzwischen seine Strafe vom Gericht bekommen hat und ebenfalls als Zeuge geladen war, gab an, er könne sich an nichts erinnern. Warum der andere behauptet hatte, am Steuer zu sitzen, wisse er nicht. Der Sachverhalt habe sich anders dargestellt wie im Strafbefehl, erklärte Lötterle. Der Angeklagte habe den Freund schützen wollen, habe dann den Fehler zwar erkannt, aber zu spät. Der Sachverhalt habe sich mehr oder weniger bestätigt, so dagegen Grass. Es habe hier keine Verzögerung des Strafverfahrens gegeben, der 47-Jährige sei von Anfang an als Schuldiger betrachtet worden. Durch ein aktives Tun könne ein Rücktritt bewirkt werden und genau das habe der Angeklagte getan, indem er eine Woche später bei der Polizei angerufen habe.

Keine Strafvereitelung

Eine Strafvereitelung trete nur dann ein, wenn ein anderer nicht bestraft werden könne. Das sei hier nicht der Fall, erklärte der vorsitzende Richter.“ Das war ein wirksamer Rücktritt vom Versuch einer Strafvereitelung, Sie haben den Kopf aus der Schlinge gezogen“, so Stork an den Angeklagten gewandt. „Verzichten Sie in Zukunft auf solche Dinge“, ermahnte ihn der Richter.