von Renate Griesser

Die Musikvereine aus Herrischried luden am vergangenen Sonntag zu ihrem Adventskonzert in die gut gefüllte Pfarrkirche ein. Die Zuhörer wurden von Klaus Matt, dem Organisator sowie ehemaligem Spieler in der Trachtenkapelle Hogschür, begrüßt.

Schon bebte die Kirche mit den Klängen des „Call Of Heroes“ von der Trachtenkapelle Hogschür unter Leitung von Joachim Wehrle von der Empore her. Fanfaren fegten herab von wohltuenden, warmen Klängen abgelöst. Festlich und feierlich tönte die Herosmelodie, ließ auch das feine Glockenspiel der Triangel hören.

Die Trachtenkapelle Hogschür auf der Empore der Kirche. | Bild: Renate Griesser

Ein fulminanter Einstieg in das festliche Adventskonzert. Als nächstes löste sich die Chorgemeinschaft der Kirchenchöre Oberwihl und Herrischried aus den Bankreihen, stellte sich neben den Akkordeonspielern im Halbdunkel auf und lud ein zum „Kommt, atmet auf“. Regine Braun, die Dirigentin, leitete souverän Chor und Keyboard.

Kaum war der Chor danach in den Bankreihen verschwunden, tönte „O When The Saints“ der Jungbläsergruppe der Gemeinschaftsschule Hotzenwald neben dem Altar. Die Schüler ab der 5. Klasse können ein Blasinstrument erlernen und dann im Jungbläserorchester unter Leitung von Sabrina Kurz mitspielen. Danach, links neben der Bläsergruppe, zückte der Dirigent Christoph Kohlbrenner des Akkordeonvereins Herrischried schon den Taktstock und alle Akkordeons spielten drei Stücke von Ian Watson, die den Herosklang der Trachtenkapelle vom Beginn des Konzertes weiterführten.

Die Jugendbläsergruppe der Gemeinschaftsschule Hotzenwald. | Bild: Renate Griesser

Und die Akkordeons konnten es durchaus mit dem Herosmelodie der Trachtenkapelle aufnehmen. Das die Akkordeons begleitende Schlagzeug bot den rhythmischen Wirbel, die Akkordeons fauchten oder seufzten leise, ein Akkordeon übernahm führend die Melodie, die anderen tönten das Echo, nahmen den Melodiebogen wieder auf. Der Dirigent ging in die Knie und aufstehend entstand ein grandioser Schlussakkord. Wie mühelos wurden die Knöpfe und Tasten gedrückt, geschoben und zusammengezogen, um diese wunderbaren Töne zu erzeugen.

Aber schon reisten die Zuhörer in den „Mountain Wind“ der Trachtenkapelle. Der Wind war spürbar, die Berge tauchten majestätisch auf, die Natur wurde mit Hoch und Tiefs durch die Klänge der Blasinstrumente geführt. Solo spielte Claudia Gräfe an der Klarinette. Paukenschlag und bald darauf feine Triangelklänge führten zu einem friedlichen Abschluss.

Das besondere an diesem Adventskonzert sind die vier Musikgruppen, die unabhängig voneinander spielen, und trotzdem bilden sie durch das adventliche Thema in der geschmückten Kirche eine Einheit. Es gab ein Treffen der beteiligten Gruppen unterm Jahr wie mir Organisator Klaus Matt mitteilte. Die Titel „The Olympic Spirit“ der Bläserklasse, das „Christmas Festival“ der Trachtenkapelle, das „Seht, ein Wunder ist geschehen“ der Kirchenchöre und der letzte Titel des Akkordeonorchesters „Three Roses“ passten genau in das adventliche Konzept.

Am Schluss las Pfarrer Stahlberger passende Auszüge aus der Heiligen Schrift. Die Spendensammlung war der Sozialen Börse Hotzenwald und deren Mittagstisch für Senioren in Rickenbach gewidmet. Am Schluss sangen alle „Stille Nacht“ mit Begleitung der Trompeten und Posaunen der Trachtenkapelle.