Herrischried Abgesagt: Langlauf-Sprint-Wettbewerb in Großherrischried

Der Langlauf-Sprint-Wettbewerb in Großherrischried findet am Sonntag, 14. Januar, nicht wie ursprünglich geplant statt. Die Regenfälle in der vergangenen Woche zwingen die Initiatoren aus den Ski-Clubs Hotzenwald zu dieser Entscheidung. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

Herrischried (siri) Durch die Regenfälle der vergangenen Woche abgesagt werden muss der Langlauf-Sprint-Wettbewerb in Großherrischwand, der für Sonntag, 14. Januar, dort auf der Loipe eingeplant war. "Sehr bedauerlich, da sich hier gerade ein großer Zulauf im Bereich Ski-Nordisch abzeichnet", sagt Reinhard Lang, der federführend mit der Organisation des Wettkampfes betraut ist. An einen Tisch für das gemeinsame Projekt setzten sich im Vorfeld die Initiatoren aus den Ski-Clubs Hotzenwald und Bad Säckingen und des Loipenvereins Hotzenwald für diesen Wettkampf ein, der sich attraktiver für die Zuschauer präsentieren soll, für Schüler und Jugendliche leicht zu bewältigen ist und erwachsenen Teilnehmern ein leichtes Handling im Rahmen ihrer Wettbewerbs-Planung bietet. Für die Initiatoren ist dies von Anfang an mit Risiken verbunden gewesen. "In unseren Zeiten des Klimawandels kommt es nur noch sehr selten vor, dass irgendwo ein neuer Langlauf-Wettbewerb ins Leben gerufen wird. Aber genau diesen mutigen Schritt wagten in diesen Monaten einige Langlauf-Enthusiasten in unserer Region und organisieren einen Sprint-Wettkampf in Großherrischwand", sagt Reinhard Lang. Und: abgewartet werde nun auf genügend Neuschnee, der einen Ersatztermin für die 500-Meter lange Sprintstrecke zulässt im Wettkampf für alle Altersklassen. Wünschenswert sei dies, denn: "Die Strecke bietet eine tolle Profilierung mit einem knackigen Anstieg und einer kurvigen Abfahrt, die sowohl Kraftausdauer und gute Technik abverlangt", sagt Bernd Kühnel vom Loipenverein Hotzenwald.