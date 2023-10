Eine Ära ist zu Ende: Nach 48 Jahren im Dienst der Gemeinde Herrischried, hiervon 37 Jahre als Kämmerer, wurde Roland Frank am Freitag gemeinsam mit seiner Ehefrau Gisela in den Ruhestand verabschiedet.

Viele Gäste bei der Verabschiedung

Zu einem, wie Bürgermeister Christian Dröse sagte, in verschiedener Hinsicht besonderen Tag hatten sich zahlreiche Gäste, unter ihnen Altbürgermeister Christof Berger, stellvertretend für das Landratsamt die Leiterin des Kommunalamtes Hannelore Raufer, Gemeinderäte, Ortsvorsteher, Mitarbeitende der Gemeinde und zahlreiche weitere Weggefährten der Franks eingefunden.

„Es isch d‘Liebi“

Bürgermeister Dröse ließ die Jahre von Roland Frank als Mitarbeiter der Gemeinde Revue passieren. Angefangen von der Ausbildung bis hin zu seiner Tätigkeit als Kämmerer. Dröse zitierte aus einem Mundartgedicht des Heimatdichters Gerhard Jung, das von Spuren handelt, die jemand am Strand im Sand hinterlässt. Auch Roland Frank habe tiefe Spuren hinterlassen, so Dröse. Aber warum habe er auch viel Zeit von seiner Freizeit abgeknapst und diese im Rathaus verbracht? Der Bürgermeister gab die Anwort auf Alemannisch: „Es isch d‘Liebi zu Eusere Heimat, zu Eusere Gmeind Herrischried.“

Viele lobende Worte fand Bürgermeister Christian Dröse (rechts) für die Neu-Ruheständler Gisela und Roland Frank. | Bild: Christiane Sahli

Auch Ehefrau geht in den Ruhestand

Stets an Franks Seite war Ehefrau Gisela, nicht nur im Privaten, sondern auch im Beruf. Auch sie war lange Jahre für die Gemeinde tätig, zuletzt in der Veranlagungsstelle der Finanzverwaltung. Gisela Frank habe ihre Arbeit nicht als normale Arbeitsstelle gesehen, sondern ebenfalls als Dienst für ihre Heimatgemeinde, so der Rathauschef.

Der Belegschaftschor hatte zur Verabschiedung der Franks ein Lied von Reinhard Mey umgeschrieben und vorgetragen. | Bild: Christiane Sahli

Kollegen hatte besondere Überraschung

Die Mitarbeiter der Gemeinde hatten für die Franks eine besondere Überraschung vorbreitet: So war ein Belegschaftschor gegründet worden und das Lied „Keine ruhige Minute“ von Reinhard Mey umgeschrieben worden, das jetzt vorgetragen wurde. Natürlich gab es auch Geschenke. Roland Frank freute sich über seinen Schreibtisch, an dem er über 40 Jahre gearbeitet hatte und den er nun mit nach Hause nehmen darf. Und noch etwas erhielt das Ehepar: Zeit. Zeit für eine Reise und einiges mehr in Form von Gutscheinen.

Der Abschied aus dem Dienst der Gemeinde fällt Roland Frank wie auch seiner Frau Gisela schwer. | Bild: Christiane Sahli

Abschied fällt schwer

Das Schlusswort des Abends hatte Roland Frank, der in seiner Amtszeit vier Bürgermeister erlebt hatte und bei drei Bürgermeisterverabschiedungen mit dabei war. „Aber wenn es um uns selbst geht, geht das schon an die Nieren“, gestand er ein. Und er hatte angesichts der bewegenden Verabschiedung sowieso eine Erkenntnis gewonnen: „Es wird uns nun noch schwerer fallen, als es uns ohnehin schon fällt“. Rückblickend auf seine 48 Jahre im Dienst der Gemeinde erklärte Frank, es sei nicht immer alles einfach gewesen, aber es habe die meiste Zeit gepasst, die Arbeit habe Spaß gemacht. „Die Anziehungskräfte waren stärker als die Fliehkräfte“, brachte er es auf den Punkt.

Nach Jahrzehnten im Dienst der Gemeinde können Gisela und Roland Frank nun ihren Ruhestand genießen. | Bild: Christiane Sahli

Nachfolge ist in guten Händen

Die Kämmerei sieht er er bei seinem Nachfolger Simeon König in guten Händen. „Im Herrischrieder Rathaus ist nicht nur der Kunde, sondern auch der Kämmerer König“, sagte er schmunzelnd. Mit den Worten: „Heute machen wir die Tür offiziell zu, langweilig wird es uns in dem sogenannten Ruhestand nicht werden“, verabschiedete sich Frank unter langanhaltendem Beifall und Standing Ovations von den Versammelten. Die musikalische Unterhaltung an diesem Abend hatte ein Saxophonquartett der Musikschule Bad Säckingen übernommen, die Bewirtung lag in den Händen der Hooriwälder.