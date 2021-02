von Charlotte Fröse

Herrischried gehört bei rund 2700 Einwohnern mit 32 Covid-19 Fällen (Stand 12. Februar, Daten des Landratsamts Waldshut) zu den Kommunen mit den höchsten Zahlen an Infizierten im Landkreis. Mehr Infizierte werden nur in den wesentlich größeren Städten Waldshut-Tiengen mit 44 Fällen, Bad Säckingen mit 34 Infizierten und in dem ebenfalls größeren St. Blasien aufgeführt, wo 34 Personen infiziert sind.

Stark betroffen ist aktuell das Herrischrieder Altenpflegeheim „Sonnenrain“ im Ortsteil Hogschür mit 25 positiv getesteten Corona-Fällen (Stand 11. Februar). Dies ist bereits der zweite große Ausbruch in einem Herrischrieder Altenpflegeheim in diesem Jahr. In der Altenbetreuungseinrichtung „Alpenblick“ im Ortsteil Niedergebisbach waren Ende Januar mehr als 20 Personen betroffen.

Die Heimleiterin des Altenpflegeheims „Sonnenrain“, Oksana Tannert, berichtete gegenüber dieser Zeitung, dass am Freitag, 12. Februar, voraussichtlich bereits wieder 15 der betroffenen 25 positiv getesteten Bewohner aus der Quarantäne entlassen werden können. „Die schwierige Zeit ist erst mal vorbei“, sagte Oksana Tannert.

Aktuell leben im Altenpflegeheim 38 Bewohner. Betreut werden sie von rund 40 Pflegekräften. Davon sich derzeit allerdings 13 Personen positiv auf Corona getestet, die sich noch immer in Quarantäne befinden, wie Oksana Tannert berichtete. Einer der betreuten Heimbewohner ist an oder mit Corona gestorben. Einige wenige Heimbewohner befänden sich zwar aktuell im Krankenhaus, jedoch wegen anderer Erkrankungen als Corona, betätigte Oksana Tannert.

Derzeit besteht ein Besuchsverbot für das Heim. Ein Dank geht von der Heimleiterin an die Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Hogschür, die unkompliziert für die Beschaffung und das Aufstellen eines Absperrgitters am Aufzug im Heim gesorgt hat. „Wir hätten gar nicht gewusst, wo wir sonst so schnell eine Absperrung herbekommen hätten“, betonte Oksana Tannert dankbar. Nötig war das Gitter, damit die gesunden Bewohner nicht in den Bereich der infizierten Heimbewohner gelangen konnten.

Bedauerlich sei, dass die Bewohner im Altenpflegeheim „Sonnenrain“ noch nicht geimpft werden konnten. Das Altenpflegeheim „Sonnenrain“ ist nach Auskunft des Landratsamts Waldshut, das einzige Heim im Landkreis, in dem noch nicht geimpft werden konnte. Oksana Tannert führte an, dass möglicherweise früher mit den Impfungen hätte begonnen werden können, es aber in der vorbereitenden administrativen Abwicklung Verzögerungen gegeben habe, was schließlich die Impfungen verhindert habe, zumal dann in Folge zu viele Personen positiv auf Corona getestet wurden.

Die Antwort des Landratsamts

Tobias Herrmann, stellvertretender Mediensprecher des Landratsamts Waldshut, sagte dazu, dass das aktuelle Infektionsgeschehen eine Impfung im Altenpflegeheim nicht zugelassen habe. „Erst wenn die Infektionszahlen wieder runter gehen, dann wäre eine Impfung möglich“, erklärte Herrmann. Nach derzeitigem Stand handelt es sich laut Tobias Herrmann bei den in Herrischried Getesteten offenbar nicht um Mutationen des Coronavirus.