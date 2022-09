Herrischried – Nach zwei langen Jahren Pause kann es am kommenden Sonntag, 18. September, endlich wieder aufgehen zum 30. Herrischrieder Mountainbike-Tag und 14. Walk uff’m Wald (MTB) des Skiclub-Hotzenwald. Und wenn das Wetter mitspielt erwarten die Ausrichter auch in diesem Jahr wieder einen großen Zulauf, sagt Walter Freter, der Vorsitzende des Skiclub-Hotzenwald erfreut. Für die begeisterten Radsportler und Nordic-Walking-Fans, die zwischen 8 und 12 Uhr, die Walker bis 13 Uhr, an der Rotmooshalle in Herrischried starten können, werden drei Rad- und zwei Walk-Strecken vorbereitet, die vorbei an versteckten Plätzen und wildromantischer Landschaft führen.

„Die Landschaft hier auf dem Wald begeistert unsere Teilnehmer Jahr für Jahr aufs Neue ganz besonders – und in jedem Jahr haben wir neue Strecken vorbereitet, die mit einem einzigartigen Alpenpanorama locken“, sagt Freter. Die Walker erkunden in zwei ausgewiesenen Strecken rund um Herrischried die herrliche Landschaft, können wählen zwischen einer sechs oder zehn Kilometer langen Walking-Strecke – wie die Biker kommen sie an Verpflegungsposten vorbei, die mit Getränken und Snacks auf die Teilnehmer warten. Die Biker können je nach Kondition und Laune zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Distanzen von 20, 40 oder 60 Kilometern entscheiden. „Alle Strecken sind von unseren Mountainbike-Guides abgefahren und mit Fahrtrichtungspfeilen und Schildern markiert worden. Jeder Teilnehmer erhält zusätzlich einen Streckenplan zur Orientierung. Start und Ziel ist die Rotmooshalle“, erklärt Walter Freter.

Für das Team der Rundstrecken-Organisation heißt es am Tag vor dem MTB wieder Strecken beschildern, Straßen und Wege kennzeichnen, Kontrollstände aufbauen, und am Sonntagmorgen nochmals alles abfahren. „Es gibt jedes Jahr Spaßvögel, die hier Chaos verbreiten wollen“, erklärt Freter. Einmal unterwegs werden die Gäste an den Kontrollpunkten mit Snacks und Getränken kostenlos versorgt.

Das erwartet die Teilnehmer

Mountainbike: Los geht es für alle Mountainbiker mit einer großräumigen Umrundung Herrischrieds mit längeren Steigungen und Abfahrten und einem Verpflegungs- und Kontrollposten in Altenschwand. Mit Blick zum Gugelturm und zur Ödlandkapelle, führt die Strecke hinauf nach Hornberg mit einem sensationellen Blick hinab über den Dinkelberg bis nach Basel und zu den Vogesen. Die Abfahrt nach Süden verspricht ein weiteres Highlight: die Alpenkette vom Säntis im Osten bis zum Mont Blanc im Westen. Beim Ortsausgang von Atdorf verlässt die entspannte 20-Kilometer-Familientour die anderen Teilnehmer und kehrt über Glashütten und Höhenhäuser zurück zum Ziel an der Rotmooshalle in Herrischried. „Gerade für Familien mit Kindern ist diese Strecke ideal“, meint Freter. Für die anspruchsvolle 40- und die sportliche 60-Kilometer-Tour geht es von Atdorf weiter am Segelflugplatz Hütten vorbei entlang der westlichen Hotzenwaldkante oberhalb von Wehr. An Bergalingen, Jungholz und Egg vorbei führt die Tour über eine steile asphaltierte Abfahrt hinter Harpolingen hinab durch das Murgtal, wo ein zweiter Kontroll- und Verpflegungsposten in der Nähe der Lochmühle auf die Radler wartet.

Für die 40-Kilometer-Tour geht es dann wieder flussaufwärts durch das wildromantische Murgtal. Vorbei an der Burgruine Wieladingen und dem Wasserfall Strahlbrusch führt die Strecke nach Rickenbach. Frisch gestärkt am Verpflegungs- und Kontrollpunkt in Altenschwand geht es zurück zum Ziel in Herrischried.

MTB-Sportler, die Herausforderungen lieben, fahren mit der 60-Kilometer-Tour vom Kontrollpunkt in der Lochmühle im Murgtal weiter vorbei an den Thimos-Weihern, mit einem wunderbaren Blick ins Rheintal und auf die Alpen in Richtung Hänner.

Von dort aus begleitet sie ein herrlicher Blick in den Schweizer Jura über das Andelsbachtal nach Rotzel und Oberwihl. Nach der Rast am Verpflegungsposten dort geht es über Hogschür und Hottingen weiter nach Altenschwand und gemeinsam mit den anderen Touren wieder zurück nach Herrischried zur Rotmooshalle. „Die Höhenmeter, die unsere Teilnehmer bewältigen müssen sind 450 Meter für die 20-Kilometer-Tour, 900 Meter für bei der 40-Kilometer-Tour und 1250 Meter bei der 60-Kilometer-Tour“, sagt Walter Freter.

Nordic-Walking: Die Walk-Begeisterten erwarten eine Schnuppertour mit sechs Kilometern und eine anspruchsvollere Strecke mit zehn Kilometern rund um das malerisch gelegene Herrischried. Zwischendurch warten immer wieder Teams des Skiclub-Hotzenwald an den Verpflegungsposten auf die Teilnehmer, um sie mit Snacks und Getränken zu versorgen. Um 16 Uhr sollten alle Sportler wieder an der Rotmooshalle eintreffen. Für alle, die an der „Mountybike 2022 – Schupfart, Kaisten, Herrischried“ teilgenommen haben findet im Laufe des Nachmittag auch die Verlosung der fünf wertvollen Preise statt.