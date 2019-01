Herrischried (ska) Der Grundstein für die Assekuranz Martin Sandmann in Herrischried war ein Telefon. Aufgestellt im heimischen Wohnzimmer, hat Martin Sandmann damit seine Karriere als Experte für alle Versicherungsfragen bei der Ergo-Assekuranz, begonnen. Damals noch als nebenberuflicher Mitarbeiter. Das ist 30 Jahre her. Heute beschäftigt der Subdirektor sieben Mitarbeiter in der Herrischrieder Talstraße. Jetzt plant Martin Sandmann weitere Niederlassungen.

Nach nur sechs Monaten in der Nebenberuflichkeit, in der sich Martin Sandmann zum Organisationsinspektor ausbilden ließ und andere Agenturen betreute, wagte Martin Sandmann, der damals hauptberuflich noch bei der Post beschäftigt war, den Schritt in die Selbstständigkeit. Im alten Schulhaus von Kleinherrischwand mietete sich der Versicherungskaufmann zwei Zimmer und eröffnete darin seine erste Versicherungsagentur der damaligen Victoria Versicherung.

Klein hat er angefangen, denn einen bestehenden Kundenstamm gab es damals nicht. Das Geheimnis seines Erfolgs und das stetige Wachstum seines Unternehmens, ist wohl seiner Gabe zu verdanken, sich die Nischen der Versicherungsbranche zu suchen.

Stetiges Wachstum

„Ich bin in die Ecken gerutscht, die niemand haben wollte“, sagt er. Die technische Versicherung für fahrbare und stationäre Maschinen gehört zum Beispiel dazu. Das sind Versicherungen für Bau- und Landmaschinen, aber auch stationäre Maschinen in der Industrie. Erneuerbare Energiequellen werden darüber ebenfalls versichert. Seiner Strebsamkeit ist es zu verdanken, dass er Deutschlandweit Rahmenverträge mit führenden Land- und Baumaschinenbetrieben abgeschlossen hat.

Der nächste Schritt für ihn war ein weiterer Umzug seiner Agentur in die Herrischrieder Schachenbühlstraße. Nach weiteren zehn Jahren hat er das Bürogebäude in der Talstraße, seinem heutigen Standort gebaut. Trotz diesem stetigen Wachstum seiner Agentur, ist Martin Sandmann stets mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben. „Vom Mopedschild bis zur Betriebshaftpflicht – wir nehmen jeden Kunden ernst“, ist Sandmanns Philosophie.

Der Lohn seiner Arbeit bekam Martin Sandmann in Form von Ernennungen innerhalb der Versicherungsgesellschaft. Seit 2010 darf er sich Assekuranz nennen und im April des vergangenen Jahres ist er zum Bezirksdirektor ernannt worden. Höher geht es jetzt nicht mehr auf der Karriereleiter. Doch für Martin Sandmann noch lange kein Grund, seine Hände in den Schoß zu legen. Jetzt steht die Planung der beiden Niederlassungen an, denn er möchte seinen Kunden aus dem großen Gebiet das er betreut, noch mehr Nähe und kurze Wege bieten. „Ich suche ganz bewusst den ländlichen Raum“, sagt er. Denn im Vergleich zu den Städten, kommen die Menschen im ländlichen Gebiet immer noch gerne persönlich in die Agentur. Doch nicht nur die kurzen Wege zeichnen die Ergo-Agentur in Herrischried aus. Öffnungszeiten an zwei Tagen von 8 bis 20 Uhr und von 8 bis 17 Uhr sorgen dafür dass die Kunden immer einen Ansprechpartner für alle Versicherungsfragen antreffen. Auch den Spagat der Digitalisierung hat die Versicherungsagentur geschafft. Zwar haben die Kunden online Zugriff auf ihre aktuellen Versicherungen und können ihre Schäden auf der Internetseite melden. Sogar Zugangsmöglichkeiten per App werden ebenfalls angeboten.

Trotzdem: „Wir beraten unsere Kunden immer noch persönlich“. Um diesen Service aufrecht zu erhalten und immer auf dem neuesten Stand zu sein, sorgt Martin Sandmann dafür, dass sich er und seine Mitarbeiter regelmäßig weiterbilden. Bereits seit 20 Jahren ist die Assekuranz Martin Sandmann auch ein Ausbildungsbetrieb in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer.