Die Gemeinschaftsschule ist auf dem Hotzenwald angekommen. Beim Start in 2018 entschied sich eine Schülerin für die Möglichkeit, den Abschluss erst nach der zehnten Klasse zu erwerben. Bei der diesjährigen Entlassfeier freuten sich acht Schüler über ihren Haupt- und 20 Jugendliche über ihren Realschulabschluss.

Am Freitagabend war bei der Entlassfeier der Haupt- und Realschüler die Rotmooshalle bis auf den letzten Platz gefüllt. Alle Storen waren heruntergelassen und es war etwas duster in der Halle. Das Geheimnis war schnell gelüftet. Die Hauptschulklasse 9H legte einen fulminanten Start hin. Hinter einer Leinwand führten die Schüler unter großen Applaus und Gelächter mit viel Freude ein Musikschattenspiel auf.

Glücklich: Die Klasse 9H der Gemeinschaftsschule Herrischried nach der Zeugnisabgabe mit Klassenlehrerin Marie-Christine Hanganu. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Nach dem Gassenhauer wie „We will rock you“ und „Maria Magdalena“ startete das offizielle Programm. Als erster gratulierte Bürgermeister Christian Dröse den Schülern in Namen der Gemeinde Herrischried zu ihrem Erfolg: „Der Jahrgang wurde mit voller Breitseite vom Schulhausumbau getroffen.“ Weiter bemerkte er, dass sie aber auch eine fix und fertige neue Schule erleben durften. Viel hätten sie gelernt und er zitierte Georg Friedrich Händel: „Man muss lernen, was zu lernen ist.“

Rektorin Marianne Husemann freute sich darüber, dass alle die Prüfungen bestanden haben: „Mit den Lehrern und den Eltern wurde gekämpft und ein steiniger Weg geht zu Ende.“ Wichtig war ihr, den Jugendlichen gelehrt zu haben, dass es wichtig ist, glücklich zu sein, gute Beziehungen aufzubauen und mit Kraft und Mut Probleme kritisch anzugehen. In diesem Sinne wünschte sie allen viel Glück: „Denn glückliche Menschen sind erfolgreicher.“

Unter dem Applaus von Eltern, Lehrkräften und Mitschülern nahmen eine Schülerin und sieben Schüler der Klasse 9H ihre Zeugnisse von ihrer Klassenlehrkraft Marie-Christine Hanganu entgegen. Einer von ihnen durfte sich über eine Belobigungsurkunde und ein Buch freuen. Gemeinsam erreichten die Schüler einen Notendurchschnitt von 2,7. Mike bekam ein Zusatzgeschenk für sein Musikengagement und Marie für ihren Einsatz bei der Schulhauseinweihung.

Mittlere Reife in der Tasche: Die Klasse 10 der Gemeinschaftsschule Herrischried mit dem Klassenlehrer Leonhard Mindt (zweiter von links oben). | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

In Klasse 10 waren 20 Schülerinnen und Schüler zur Prüfung angetreten und haben diese allesamt mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,5 bestanden. Der Klassenlehrer Leonhard Mindt wünschte seinen Schülern alles Gute für die Zukunft. Er bewies einmal mehr seinen Humor mit einer Parodie auf einen Schultag mit dem Leitsatz: Schule ist schön“. Er freute sich darüber, insgesamt sieben Belobigungen und drei Preise für sehr gute Leistungen zusammen mit den Abschlusszeugnissen ausgeben zu können. Nahezu die Hälfte der Zehntklässler sind des Lernens nicht müde. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, nach ihrem Realschulabschluss das Abitur anzustreben.

Alle anderen Neunt- und Zehntklässler starten eine klassische Ausbildung in sehr verschiedensten Berufen. Zwei junge Damen wollen Erzieherinnen werden. Jeder Lehrer bekam ein kleines Krömli, sprich ein Klassenfoto mit Pralinen. Die Klassensprecherin Alieen Brüggemann übernahm den Part der Abschlussrede der Schüler. Sie wünschte allen tschüss und tschau und resümiert: „Alles ging schnell vorbei, für manche war es schwer und für andere das Paradies. Wir alle haben viel Zeit miteinander verbracht und der Abschied tut doch etwas weh.“ Die Storen wurden hochgelassen. Helles Licht flutete in die Halle auf das reichhaltige Abendbuffet und traditionell übernahm die Klasse 9R die Bewirtung.

Unter den Hauptschulabsolventen erhielt ein Lob Jannik Waßmer mit einem Notendurchschnitt von 2,2, unter den Realschulabsolventen erhielten Preise Tobias Mutter (1,2), Aileen Brüggemann (1,7) und Johanna Kammerer sowie ein Lob Mirco Schmidt (2,0), Dominik Stoll (2,1), Cedrik Kurz (2,2), Dirk Roemer (2,2), Tim Kaiser (2,3), Saskia Matt (2,4) und Fabian Wasmer (2,4).

Am kommenden Samstag, 22. Juli, von 10 bis 16 Uhr öffnet sich die Gemeinschaftsschule Hotzenwald für interessierte Besucher. Jeder ist eingeladen.