2072 wahlberechtigte Herrischrieder, darunter 230 Erstwähler, sind am morgigen Sonntag aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Sie können von 8 bis 18 Uhr in der Rotmooshalle oder per Briefwahl ihre Stimme abgeben. Um das Amt kandidieren Manfred Krüger, Christian Dröse und Annekatrin Mickel. Amtsinhaber Christof Berger bewirbt sich um keine dritte Amtszeit. Als Bürgermeister gewählt ist, wer am Sonntag mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen erhält. Schafft dies keiner, kommt es zu einer Nachwahl am 2. August.

Die Corona-Pandemie bestimmt viele Umstände dieser Wahl. Eigentlich hätte sie bereits am 26. April abgehalten werden sollen. Doch wegen der Pandemie sagte der Gemeinderat Ende März das bereits angelaufene Verfahren ab und bestimmte den 19. Juli als neuen Wahltermin. Von den ursprünglich fünf Bewerbern hielten nur Manfred Krüger und Christian Dröse an ihrer Kandidatur fest, neu kam Annekatrin Mickel hinzu.

Manfred Krüger (61) ist Diplomfinanzwirt, Ortschaftsrat in Niedergebisbach, FW-Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter. Krüger lebt in Niedergebisbach, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. | Bild: FOTO FORSTMEYER

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes gibt es nur einen einzigen Urnenwahlbezirk. Die Bürger aller Ortsteile können ausschließlich in der Rotmooshalle wählen. Ebenfalls wegen Corona hat die Gemeinde den Bürgern geraten, Briefwahl zu beantragen. Bis Freitagmorgen haben nach Auskunft von Hauptamtsleiterin Christine Quednow 735 Bürger diese Möglichkeit genutzt, was 35,5 Prozent aller Wahlberechtigten entspricht. Die Frist für die Beantragung der Briefwahl endete am Freitag um 18 Uhr, bei einem plötzlichen Krankheitsfall steht diese Möglichkeit aber noch bis Sonntag, 15 Uhr, offen.

Christian Dröse (41) ist SAP-Berater, CDU-Gemeinderat, Bürgermeisterstellvertreter und Feuerwehrkommandant. Dröse lebt in Obergebisbach, ist verheiratet und hat zwei Söhne (15 und 6). | Bild: Johannes Meger Photography

20 Wahlhelfer zählen am Sonntag nach 18 Uhr in der Rotmooshalle öffentlich die Stimmen der Urnen- und Briefwahl aus. Bürgermeister Berger will das Ergebnis dann in der Eissporthalle bekanntgeben. Hauptamtsleiterin Quednow rechnet damit, dass dies gegen 19 bis 19.30 Uhr der Fall sein wird. Die Eissporthalle ist am Sonntag ab 18 Uhr für einen Stehempfang geöffnet. Um die Zeit bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse zu überbrücken, wird die Free-Style Jugend und zwei Musiken die Gäste unterhalten. In der durchlüfteten Eishalle gelten die üblichen Abstands- und Hygienevorgaben. Mund-Nasen-Schutz ist nicht Pflicht, aber erwünscht.

Annekatrin Mickel (42) ist Landschaftsökologin, Natur- und Erlebnispädagogin. Mickel lebt in Großherrischwand, sie hat mit ihrem Lebenspartner zwei Töchter (17 und 15) und einen Sohn (8). | Bild: Charlotte Fröse

Der SÜDKURIER berichtet am Sonntag ab 18 Uhr in einem Live-Ticker über den Ausgang der Bürgermeisterwahl:

