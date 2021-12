Niedergebisbach/Herrischried – Schimmelpilz oder Hausschwamm – am besten weder noch. Denn niemand will sie im Haus haben. Und dennoch kommen sie vor, oft unbemerkt, führen zu Schäden und bedrohen die Gesundheit der Bewohner. Oft scheint der einzige Ausweg die Chemokeule aus dem Baumarkt zu sein. Aber es gibt eine bessere, weil nachhaltigere Lösung, wenn es darum geht, Pilze und Bakterien, die häufig ihren Ursprung in Feuchte- und Wasserschäden haben, zu erkennen: das Familienunternehmen Meyer aus Niedergebisbach in der Gemeinde Herrischried.

Geführt wird es von Jürgen und Claudia Meyer, geprüfte Sachverständige für die Erkennung, Bewertung und Sanierung von Schimmelpilzbelastung. Sie stehen Privatleuten, Firmen und Gerichten für Analyse und Instandsetzung zur Verfügung. Beim Einsatz gegen Schimmelpilze haben sie tierisch gute Unterstützung: Ihre drei Schweizer Schäferhunde Amy, Kay und Ace sind darin trainiert, mit ihren untrüglichen Nasen Schimmelpilzbefall aufzuspüren. Und sie sind unschlagbar gut.

Die Erfolgsgeschichte begann vor zehn Jahren mit Amy, seit 2016 wird sie von Ace bei der Schimmelsuche unterstützt. Neu im Team ist PHI-K, auch Kay gerufen. Die junge Hündin begann ihre Ausbildung 2021. „Die Hunde sind wie ein Messgerät. Wenn es muffig riecht, aber nicht geortet werden kann, wo der Schimmelbefall ist, setzen wir sie ein“, erklärt Jürgen Meyer. Die Hunde kommen bei ihrem Einsatz nicht direkt mit dem Pilz in Kontakt. „Hunde haben einen unschlagbaren Vorteil, denn sie können die befallenen Bereiche eingrenzen“, so Jürgen Meyer. Die vierbeinigen „mitarbeitenden Messgeräte“ sind maximal 20 Minuten im Einsatz, dann bekommen sie Pause – und für Jürgen und Claudia Meyer geht es an die Bewertung des Fundes. Ist die Schadensursache erkannt, können effektive Gegenmaßnahmen ergriffen werden. „Wir erstellen ein stimmiges Sanierungskonzept, individuell auf das Schadensbild und eine nachhaltige, kostengünstige Lösung abgestimmt“, so Jürgen Meyer. Und was für die Hunde gilt – wiederholtes Trainieren und Üben – gilt auch für die beiden Geschäftsführer.

„Wir sind ständig auf Schulung und Weiterbildung, denn es kommen immer neue Methoden und Richtlinien“, erklären sie. Ihre Weiterbildung erfolgte in den Bereichen der Schimmelpilzbelastung, Innenraumschadstoffen und Bauwerksdiagnostik.

Jürgen Meyer, gelernter Stuckateur, gründete 2004 mit seiner Frau Claudia den Stuckateurbetrieb Meyer. Dabei wurde er mit der Schimmelproblematik in Wohnräumen konfrontiert. Er spezialisierte sich auf die Prävention, gesundes Bauen und Wohnen, Beratung und Ausführung, energetische Modernisierung, Erschaffung von schadstofffreien Räumen und gesundes Wohnklima mit natürlichen, nachhaltigen Werkstoffen. Claudia Meyer ist seit 2006 diplomierte Raumgestalterin. 2009 absolvierte sie die Weiterbildung und Zertifizierung zur Sachverständigen für Schimmelpilzbelastungen TÜV und 2017 die Zertifizierung zur Sachverständigen Bauschadensbewertung DEKRA. 2009 bildete sie Amy zum Schimmelspürhund aus, verfasste einige Artikel in Fachzeitschriften über die Arbeit des Schimmelspürhundes und hielt Vorträge, unter anderem bei der Schimmelpilzkonferenz des TÜV-Rheinlands in Köln.

Das Familienunternehmen hat sich über die Region hinaus einen guten Ruf als Spezialist für Wärmedämmverbundsysteme, Innendämmung, Abdichtung, Bauphysik, Baubiologie und Mikrobiologie erworben. Ihr Leistungsspektrum umfasst die Erstattung von Sachverständigen-Gutachten bei Schimmel- und Feuchteschäden sowie bei Befall durch Holz zerstörende Pilze, die Vor-Ort-Beratung nach individueller Terminvereinbarung, die Messung und Protokollierung von Luft- und Bauteilfeuchtigkeit sowie von Luft- und Bauteiloberflächen-Temperaturen, die Erfassung und Erklärung von Baumängeln und deren langfristiger Wirkung. Hinzu kommt die Entwicklung und Durchführung sowie Kontrolle von Schimmelsanierungen und der Beratung beim Immobilienkauf.

