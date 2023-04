Herrischried – Die Holzerei Loderbauer feiert mit ihrem achtköpfigen Zimmerei- und Organisationsteam in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Genau am 1. April 2013 hat für den Zimmerermeister Jonathan Loderbauer ein neuer Lebensabschnitt begonnen mit der Selbständigkeit im eigenen Zimmereibetrieb. „In diesen zehn Jahren hat sich der größte Teil meiner Ideen und Wünsche verwirklichen lassen und gemeinsam mit meiner Frau Julia bin ich überglücklich darüber“, sagt der Firmenchef freudig. Ein „Tag der offenen Tür“ zum Firmenjubiläum sei zwar in Planung, aber ein genaues Datum stehe bisher noch nicht fest.

Auf Wachstumskurs

Zusammen mit Zimmerermeister Sven Füner, der damals noch als Geselle bei ihm angestellt war, begann Loderbauer in den Räumlichkeiten in Herrischried. „Damals entsprachen unsere Büroräume und die Halle ganz unseren Bedürfnissen: inzwischen aber brauchen wir mehr Platz. Die Holzerei ist gewachsen und zukünftig möchten wir unser Angebotsspektrum auch im Bereich Küchen erweitern“, erzählt der Firmenchef.

Für die geplante Küchenausstellung fehle nun jedoch in Herrischried der geeignete Platz, sagt er. Schon seit fünf Jahren tragen er und seine Frau sich mit Plänen für ein größeres Gebäude mit Werkshalle in der Gemeinde Görwihl. „Nun hoffen wir, dass wir bis in zwei Jahren dieses Projekt realisieren können“, so Loderer.

Aus einem Zwei-Mann-Betrieb ist inzwischen eine Zimmerei geworden mit den beiden Meistern Sven Füner, und Niels Nielsen, den drei Zimmerergesellen Alexander Köpfer, Stefan Eiche und Maximilian Schlachter und sowie der Bürokraft Kerstin Döring. An der Seite des Firmeninhabers und Zimmerermeisters Jonathan Loderbauer steht seine Frau Julia, der als Architektin Organisationsaufgaben obliegen sowie entsprechende Aufgaben im Büro.

Einen guten Ruf geschaffen und einen Namen gemacht hat sich die Holzerei in diesen Jahren durch die konsequente Arbeit mit Holz aus der Region, der Zusammenarbeit mit Firmen aus der Region und mit einer Realisation der Projekte auf der Höhe der Zeit im Sinne von nachhaltigem Bauen im weitesten Sinne. Daneben steht die umfassende und kompetente Beratung der Kunden der Holzerei im Mittelpunkt. Das freundliche, junge Team der Holzerei steht für Dynamik, Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Mit Kompetenz, Engagement und Persönlichkeit setzen sich die Mitarbeiter jeden Tag für die Bauvorhaben der Kunden ein. „Sie verstehen ihr Handwerk und lieben den Beruf des Zimmerers“, sagt Loderbauer mit großer Achtung vor seinem Team. Er sei dankbar dafür, dass er sich auf solche hervorragenden Leute verlassen könne.