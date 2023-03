Zufrieden zeigte sich der Vorsitzende des SV Hasel, Martin Schick, in seinem Rückblick auf das Jahr 2022 bei der Hauptversammlung im Sportheim. Er sieht jedoch herausfordernde Aufgaben im Jugendbereich auf den Verein zukommen. Dies schreibt der Sportverein Hasel in einer Pressemitteilung.

Aus den Jahresberichten des Vorsitzenden und der Schriftführerin Edith Geiger ging hervor, dass aufgrund weiterer coronabedingter Einschränkungen im vergangenen Jahr neben dem offiziellen Spielbetrieb nur die Hauptversammlung sowie ein Ehrenabend für verdiente Vereinsmitglieder abgehalten wurden. Trotzdem gab es viele andere Vereinsaktivitäten und Arbeitseinsätze, die das Vorstandsteam zusammen mit den Vereinsmitgliedern abgewickelt hat. Dafür ging der besondere Dank von Martin Schick an alle Unterstützer.

Trotz unruhiger Zeiten im sportlichen Bereich durch den unerwarteten, kurzfristigen Rücktritt des bisherigen Trainers Rolf Schwald in der Vorbereitungsphase auf die Saison 2022/23 sicherte sich die Aktivmannschaft unter dem neuen Trainer Hanspeter Oßwald zum Jahresende in der Kreisliga B den fünften Tabellenplatz mit Kontakt zur Tabellenspitze, ein Tabellenplatz, der auch zum Ende der Saison 2021/22 erreicht wurde. Der besondere Dank von Schick ging an beide Trainer sowie die vielen Fans, die für Zuschauerrekorde bei den Heimspielen sorgten und auch stets bei Auswärtsspielen eine überragende Kulisse bildeten.

Der Jugendbereich wird im C-/D-/E-Juniorenbereich durch die SG Wehratal (zusammen mit SpVgg Brennet-Öflingen, SV Schwörstadt und SpVgg Wehr) abgedeckt, während für die F-/G-Junioren ein eigener Trainingsbetrieb angeboten wird. Bei seinem Rückblick sprach Martin Schick deutlich die aktuelle Problematik an, Trainer und Betreuer für die Jugendmannschaften zu finden sowie die Eltern für ein Engagement zu begeistern. Er betonte, dass es Ziel und Aufgabe sein sollte, zusammen mit den Eltern den Kindern den Spaß am Fußballspielen und Vereinsleben zu ermöglichen. Hier hofft er auch auf Impulse durch den neu gewählten Jugendleiter.

Kassierer Holger Trefzer hat von einem erfreulich positiven Kassenbestand berichtet, der für 2023 die Investition in einen Unterstand beim oberen Sportplatz zulassen wird. Eine mögliche Investition in die Umgestaltung des unteren Platzes in einen Kunstrasentrainingsplatz sei derzeit in Abklärung.

Bürgermeister Frank-Michael Littwin bedankte sich beim Verein für die gute geleistete Arbeit. Er hatte nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands keine Mühe bei den Wahlen. Das Vorstandsteam stellte sich in den zu wählenden Ämtern erneut zur Verfügung: Martin Schick als Vorsitzender, Pele Feucht als dritter Vorsitzender, Edith Geiger als Schriftführerin, Diana Georgi als Beisitzerin, Horst Geiger und Markus Schmidt als Kassenprüfer. Lediglich Markus Wittnebel wurde neu in das Amt des Jugendleiters gewählt.