von Ralph Lacher

Der Tischtennisclub (TTC) Hasel wurde in den vergangenen mehr als zwei Jahren stark von den Einschränkungen der Corona-Pandemie getroffen. Trotzdem blickte die Vorstandschaft bei der Jahreshauptversammlung im Sportheim des SV Hasel zuversichtlich voraus.

Doch zunächst brichtete Schriftführer Christian Jost über die Ereignisse des TTC Hasel in den vergangenen drei Jahren. Die letzte Jahreshauptversammlung datiert aus Juni 2019. In den folgenden drei Jahren gab es zwei abgebrochene Spielzeiten, trotz der Corona-Beschränkungen aber Gaudi-Turnier und Vereinsmeisterschaften. Bedauerlicherweise musste der TTC Hasel 2022 den Abstieg der ersten Herren-Mannschaft aus der Landesliga in die Bezirksliga und den der Reserve aus der Bezirksliga in die Bezirksklasse hinnehmen. Die dritte Mannschaft schlug sich im Rahmen der Erwartungen in der kürzlich zu Ende gegangenen, verkürzten Spielzeit 2021/22.

Im Nachwuchsbereich gab es ähnliche Corona-Probleme in Training und Wettspielbetrieb. Die konnte man aber, so Jugendwart Kai-Uwe Marx, mit Hygiene-Konzepten bewältigen. Aktuell hat der TTC Hasel 18 aktiv spielende Kinder und Jugendliche, davon sind 14 Mädchen. Vier Nachwuchsteams werden auch in der Saison 2022/23 den TTC Hasel im Wettspielbetrieb vertreten.

Der Kassenbericht von Dennis Trefzer ließ erkennen, dass der TTC Hasel wirtschaftlich grundsolide dasteht. Die Kassenprüfer Bernhard Hübbers und Stefan Suhr bestätigten Dennis Trefzer eine übersichtliche und gute Kassenführung.

Manfred Geiger. Bild: Ralph Lacher | Bild: Ralph Lacher

Wahlen: Wiedergewählt wurden Vorsitzender Manfred Geiger, sein Stellvertreter Steffen Hübbers, Kassenwart Dennis Trefzer, Jugendwart Kai-Uwe Marx und, Sportwart Andreas Raimann. Beim Posten des Schriftführers gab es einen Wechsel, da Christian Jost nicht mehr für das Amt zur Verfügung stand. Mit Celina Schmidt wurde eine junge TTC-Angehörige neue Schriftführerin. Bei den Kassenprüfern lösten Jan Kehlert und Christian Jost die langjährigen Kassenprüfer Stefan Suhr und Bernhard Hübbers ab.

So geht es weiter

Die Vereinsmeisterschaften 2022 wurden vorläufig auf den 16. September terminiert. Vorsitzender Manfred Geiger sagte auch, dass im Herbst mit einigen Trainingsausfällen zu rechnen sei, da der Gemeindesaal öfters anderweitig vergeben wurde. Das Gaudi-Turnier soll stattfinden, ein Termin muss noch gefunden werden. Da sich im Oktober 2023 die Gründungsversammlung des TTC Hasel zum 50. Mal jährt, nach alten Unterlagen aber erst im Jahr 1974 mit dem Spielbetrieb begonnen wurde, will die Vorstandschaft klären, wann und wie das Jubiläum begangen wird. Am Spielbetrieb nimmt der TTC Hasel in der Spielzeit 2022/23, die im September beginnt, mit drei Herren-und vier Nachwuchsteams teil.