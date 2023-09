Fahrzeug-Nostalgie in Kombination mit Blasmusik und zünftiger Verköstigung lockte am letztenSonntag im September bei herrlichstem Spätsommer-Wetter die Menschen in Rekordverdächtiger Zahl zum schon 31. Mal vom Musikverein Hasel veranstalteten Oldtimertreffen.

„Wir werden fast überrannt und sind sehr, sehr zufrieden, sowohl mit der Beteiligung von Oldtimer-Fahrzeug-Haltern wie auch an Besuchern,“ sagte dann auch Musikverein-Vorsitzender und Event-Chef Albert Senger am frühen Sonntagnachmittag.

Mehr als 400 Fahrzeuge

Über 300 Oldies waren angemeldet und dazu kamen am späteren Nachmittag noch viele mehr oder weniger betagte Fahrzeuge – ab Baujahr 1980 war Bedingung -, die sich ohne Anmeldung in die langen Reihen rund um den Dreschschopf einreihten. So schätzte dann Senger, dass es wohl über 400 Fahrzeuge aller Art waren, die am 31. Oldtimertreffen in Hasel mit dabei waren.

Die Musikerinnen und Musiker, aber auch nicht wenige andere Helfer aus dem Dorf zeichneten für die Verköstigung verantwortlich. Sowohl im Dreschschopf als auch davor hatten die Gastgeber enorm zu tun. Nicht nur sie waren indessen gefordert. Vorne auf dem Parkplatz vor der Erdmannshöhle waren die Hasler Feuerwehrleute darum bemüht, die Anreisenden mit Parkflächen zu versorgen.

Echte Schmuckstücke entlang des Weges

Kurz nach dem Eingang zur Höhle standen die ersten alten Fahrzeuge, überwiegend Autos und zu nostalgischen Wohnmobilen umgebaute Kleinbusse. Auf dem weiteren Weg zum Dreschschopf präsentierten die Oldtimer-Enthusiasten ihre alten Automobile – alle in die Jahre gekommen, von ihren Besitzern aber mit viel Liebe und Sachverstand instand gehalten und gepflegt. Echte Schmuckstücke waren sie alle in Hasel, auch die neben dem Dreschschopf gezeigten alten Motorräder.

Besonders stark vertreten war das Oldtimer-Segment mit den „Oldies“ aus dem Bereich Land- und Forstwirtschaft. Dieser Teil der Schau befand sich hinter dem Dreschschopf. „Bis zur Gemarkungsgrenze von Wehr und damit fast einen Kilometer lang ist die Schlange der Traktoren in diesem Jahr lang“, sagte Albert Senger.

Innen im Dreschschopf waren die Plätze genauso voll belegt wie draußen. Dort gab es Verkaufsstände mit allerlei Zubehör rund um Oldtimer-Enthusiasmus.

Gut kam bei allen Beteiligten an, dass an den Fahrzeugen Infoblätter mit Baujahr, Hersteller und ähnlichen Angaben angebracht waren und die Halter der Schmuckstücke gerne auch Rede und Antwort standen.